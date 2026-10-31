Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh Sơn La. Ảnh: PV

Theo đó, việc phân bổ dự toán chi thường xuyên phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Định mức phân bổ được xây dựng trên cơ sở biên chế, dân số, đặc điểm địa bàn, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm của các cấp trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với chi quản lý hành chính, định mức phân bổ theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Cụ thể, Văn phòng Tỉnh ủy là 73 triệu đồng/biên chế/năm; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh là 72 triệu đồng/biên chế/năm. Các Ban Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy các xã, phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh áp dụng mức 65 triệu đồng/biên chế/năm. Với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị có dưới 30 biên chế là 53 triệu đồng/biên chế/năm; từ 30-59 biên chế là 47 triệu đồng/biên chế/năm; từ 60 biên chế trở lên là 44 triệu đồng/biên chế/năm…

Phân bổ ngân sách cấp xã, phường dựa theo dân số và đặc điểm địa bàn. Cụ thể, đối với lĩnh vực giáo dục, học sinh trường nội trú là 5 triệu đồng/học sinh/năm và 1,7 triệu đồng/học sinh/năm đối với học sinh THPT. Chi quản lý hành chính được phân bổ theo biên chế, với mức 54 triệu đồng/biên chế/năm đối với cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 53 triệu đồng/biên chế/năm đối với cơ quan hành chính. Ngoài ra, ngân sách cấp xã, phường được bổ sung kinh phí bằng 10% định mức chi quản lý hành chính. Đáng chú ý, mỗi xã, phường được phân bổ 100 triệu đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026 và được áp dụng để lập, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Nội dung chi tiết Nghị quyết được đính kèm để các cơ quan, đơn vị, địa phương và bạn đọc quan tâm tra cứu và triển khai thực hiện.