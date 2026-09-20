Nguyên tắc thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe với dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện các chính sách sức khỏe cho người dân. Ảnh minh họa: canva

Triển khai quyết liệt, thực chất chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Công văn số 1129/TTg-KGVX ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg về khám sức khỏe cho người dân.

Theo Công văn nêu, năm 2026 là năm đầu triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi rộng, trong khi thời gian còn lại không nhiều.

Để thực hiện đúng chủ trương của Nghị quyết số 72-NQ/TW, tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg, bảo đảm thực chất, đúng đối tượng, theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên, không hình thức, không chạy theo thành tích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, thực chất chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đúng đối tượng, theo nhóm và lộ trình ưu tiên, tránh hình thức, trùng lặp, lãng phí.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn; khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; xác định chính xác số người đã được khám, chưa được khám, đối tượng cần ưu tiên, năng lực từng cơ sở y tế và tiến độ thực hiện theo từng tháng; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Bảo đảm khám sức khỏe hiệu quả, không chạy theo tỷ lệ, thành tích

Các địa phương ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định; bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức phối hợp, lồng ghép phù hợp giữa các hình thức khám sức khỏe, bảo đảm mỗi người dân được lập kế hoạch khám theo một nhóm đối tượng phù hợp; hạn chế tình trạng một người được xếp vào nhiều nhóm đối tượng và do nhiều cơ quan khác nhau chịu trách nhiệm tổ chức.

Việc sử dụng và kế thừa kết quả khám còn giá trị lâm sàng, thống kê, xác định người đã được khám phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tránh trùng lặp, lãng phí và thanh toán trùng.

Việc tổ chức khám sức khỏe cho người dân phải gắn với quản lý sức khỏe liên tục. Ảnh minh họa: IT

Các địa phương chủ động bố trí ngân sách và huy động nguồn lực hợp pháp, xác định rõ nguồn kinh phí đối với từng nhóm đối tượng, nội dung khám.

Trường hợp chưa đủ khả năng cân đối ngân sách, địa phương tổng hợp nhu cầu trong dự toán ngân sách và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định; thực hiện đúng quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu, mua sắm, thanh toán, quyết toán, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, việc tổ chức khám phải gắn với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời; đẩy nhanh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ

Nhìn chung, nội dung chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả, chủ động bố trí nguồn lực, tổ chức khám gắn với quản lý sức khỏe người dân liên tục, toàn diện theo vòng đời, ưu tiên các nhóm yếu thế và khu vực khó khăn.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn chuyên môn, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, Sổ sức khỏe điện tử, VneID…