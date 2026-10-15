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* Hỏi: Tôi là giáo viên THCS hạng II. Nếu tôi chuyển đổi từ giáo viên THCS hạng II sang giáo viên tiểu học thì có ảnh hưởng quyền lợi gì sau này không? – Trần Văn Tùng (trantung***@gmail.com).

* Trả lời: Trường hợp giáo viên chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đúng với cấp học đang giảng dạy hoặc thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Đồng thời, đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Một trong những nguyên tắc chuyển chức danh nghề nghiệp đó là: "Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm và chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất của hạng được chuyển theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật" (Điểm a Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT).

Như vậy, khi chuyển chức danh nghề nghiệp thì viên chức giáo viên được bảo đảm về hệ số lương được hưởng. Đồng thời, sau khi được chuyển chức danh nghề nghiệp, giáo viên được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo chức danh nghề nghiệp được chuyển.

Đối với trường hợp cụ thể của bạn, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng có thẩm quyền chuyển chức danh nghề nghiệp theo phân cấp tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15 Hai Bà Trưng (Cửa Nam, Hà Nội). Email: bandocgdtd@gmail.com.

Minh Phong