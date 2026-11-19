Tối 18/11, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu đối với Nguyễn Quỳnh Anh. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày.

Quỳnh Anh mất vương miện sau 47 ngày đăng quang

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tại Hải Phòng tối 2/10. Trước đó, cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024, Á quân The Face Vietnam 2018 và quán quân Siêu mẫu châu Á

Nguyễn Quỳnh Anh bị tước danh hiệu sau 47 ngày đương nhiệm.

Tuy nhiên, thời gian đương nhiệm của người đẹp sinh năm 1999 liên tiếp xảy ra ồn ào. Hồi tháng 10, Quỳnh Anh vướng tranh cãi khi những đoạn tin nhắn trong nhóm trò chuyện riêng của một số người đẹp Miss Universe Vietnam 2026 bị phát tán trên mạng xã hội. Nội dung được cho là có những lời lẽ thiếu thiện chí về một số đồng nghiệp.

Sau khi sự việc gây tranh luận, Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi. Ngày 25/10, Ban tổ chức thông báo đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu của cô trong 6 tháng.

Tối 18/11, đơn vị này ra quyết định thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026. Theo thông báo, sau lần vi phạm đầu tiên, ban tổ chức đã tạo điều kiện để người đẹp khắc phục những vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, Quỳnh Anh tiếp tục tham gia một số sự kiện cộng đồng khi chưa thông báo và thống nhất trước với Công ty Five6.

Ban tổ chức cũng đề cập những bất đồng trong quá trình thực hiện các thỏa thuận quản lý. Theo đơn vị này, Quỳnh Anh thông báo về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, cô vẫn nhận lời biểu diễn, tham gia sự kiện khi chưa có sự thống nhất với công ty, đồng thời xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác với thông tin ký hợp đồng độc quyền.

Phía quản lý Quỳnh Anh sau đó cho biết bất ngờ và tiếc nuối trước quyết định của ban tổ chức, đồng thời mong muốn các vấn đề liên quan được làm rõ trên tinh thần minh bạch, khách quan. Đến nay, chưa có thông tin về người sẽ tiếp nhận danh hiệu hoa hậu còn bỏ trống.

Thư Dung bị thu hồi 3 danh hiệu

Trước Quỳnh Anh, Thư Dung là một trong những trường hợp gây chú ý khi liên tiếp bị ban tổ chức thu hồi danh hiệu trong năm 2018.

Tháng 12/2017, Nguyễn Thị Dung (nghệ danh Thư Dung) đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 tại Hàn Quốc. Cô còn giành giải Người đẹp ăn ảnh nhất tại cuộc thi này.

Thư Dung bị thu hồi cả ba danh hiệu từng đạt được tại các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu.

Đến tháng 4/2018, người đẹp tiếp tục tham gia Miss Eco International 2018 (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế) và giành danh hiệu á hậu.

Tháng 9/2018, Thư Dung trở thành tâm điểm chú ý sau khi loạt ảnh tạo dáng phản cảm tại Tuyệt tình cốc, Đà Lạt bị phát tán trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, cô vướng thông tin liên quan đến đường dây mại dâm đang được cơ quan công an điều tra.

Trước những ồn ào này, Ban tổ chức Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018 quyết định thu hồi danh hiệu Á quân 1 của Thư Dung. Đơn vị tổ chức cho rằng hành động chụp ảnh của người đẹp ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, vi phạm quy chế cuộc thi.

Không lâu sau, Ban tổ chức Miss Eco International 2018 cũng thông báo thu hồi danh hiệu á hậu của đại diện Việt Nam, với lý do vi phạm các điều khoản và quy định của cuộc thi.

Ngày 7/9/2018, tổ chức Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu tiếp tục ra quyết định thu hồi danh hiệu hoa hậu và giải phụ Người đẹp ăn ảnh nhất của Thư Dung. Theo công văn, những hành vi của người đẹp bị đánh giá không còn phù hợp với danh hiệu, gây ảnh hưởng đến uy tín cuộc thi.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Thư Dung bị thu hồi cả ba danh hiệu từng đạt được tại các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu.

Nguyễn Thị Thảo và tranh chấp với ban tổ chức

Tháng 3/2023, Nguyễn Thị Thảo, người đẹp đến từ Bình Định, đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 (Miss Business Global), cuộc thi tổ chức tại Đắk Nông.

Nguyễn Thị Thảo bị tước danh hiệu Hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2023.

Tuy nhiên, chỉ khoảng bốn tháng sau, Ban tổ chức thông báo thu hồi danh hiệu và các vật phẩm đăng quang của cô. Lý do được đơn vị này đưa ra là Nguyễn Thị Thảo không hoàn thành nghĩa vụ, thiếu trách nhiệm trong quá trình đồng hành cùng cuộc thi.

Đại diện ban tổ chức cho rằng người đẹp không hợp tác trong các hoạt động, không giữ được hình ảnh theo tiêu chí đã đề ra và tự ý chia sẻ một số thông tin trao đổi nội bộ. Á hậu 1 người Latvia Alisa Miskovska sau đó được đôn lên thay thế vị trí hoa hậu.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thảo không đồng tình với quyết định này. Người đẹp cho rằng những lý do ban tổ chức đưa ra không thuyết phục, đồng thời phản bác các thông tin liên quan đến trách nhiệm của mình.

Đáng chú ý, cô còn đặt nghi vấn về giá trị chiếc vương miện từng được giới thiệu trị giá 3 tỷ đồng, cho biết kết quả kiểm định mà cô có được không như công bố. Phía ban tổ chức sau đó phản hồi rằng giá trị chiếc vương miện chủ yếu nằm ở hình ảnh và ý nghĩa biểu tượng.

Vụ việc trở thành tranh chấp giữa người đẹp và đơn vị tổ chức, thu hút sự quan tâm của dư luận về trách nhiệm, quyền lợi của thí sinh cũng như quy trình thu hồi danh hiệu sau đăng quang.

Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2017 bị tước vương miện

Một trường hợp khác từng gây chú ý là Nguyễn Thị Bảo Ngọc, người đăng quang Mrs. Vietnam World 2017 (Hoa hậu Quý bà Việt Nam Thế giới).

Tháng 11/2017, ban tổ chức cuộc thi thông báo tước vương miện của Bảo Ngọc, cho rằng cô không hoàn thành sứ mệnh hoa hậu, vi phạm những điều khoản đã ký kết và đặt lợi ích cá nhân lên trên uy tín cuộc thi.

Nguyễn Thị Bảo Ngọc bị tước vương miện Hoa hậu Quý bà Việt Nam

Theo đơn vị tổ chức, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chuẩn bị để Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tham dự Mrs. World 2017. Ban tổ chức cho biết người đẹp không phản hồi yêu cầu xác nhận việc tham gia cuộc thi quốc tế, vì vậy quyết định trao cơ hội cho Á hậu 1 Trần Thu Hạnh.

Tuy nhiên, Bảo Ngọc phủ nhận những thông tin từ ban tổ chức, cho rằng cô bị gây sức ép và những yêu cầu đưa ra không hợp lý. Người đẹp tuyên bố sẽ làm việc với luật sư, tổng hợp hồ sơ để khởi kiện đơn vị tổ chức tại Mỹ.

Phía ban tổ chức khẳng định quyết định thu hồi danh hiệu được đưa ra sau những mâu thuẫn kéo dài, đồng thời bổ nhiệm Trần Thu Hạnh thay thế Bảo Ngọc tham dự Mrs. World 2017.