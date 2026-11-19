Chỉ 47 ngày sau khi giành vương miện Miss Universe Vietnam 2026, Nguyễn Quỳnh Anh đã bị thu hồi danh hiệu Hoa hậu. Cô vướng ồn ào để lộ nhóm chat nói xấu người khác, mâu thuẫn với công ty quản lý, bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật gắn với danh hiệu trong thời hạn 6 tháng… nên bị xem là không phù hợp với các cam kết với ban tổ chức cuộc thi trong quá trình thực hiện vai trò Hoa hậu.

Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Hoa hậu.

Và việc Quỳnh Anh không còn làm Hoa hậu đã khiến cư dân mạng nhớ lại phim Lời Hứa Đầu Tiên mà cô tham gia. Người đẹp đóng vai Thanh Hương, nàng Á hậu xinh đẹp, giàu tham vọng và luôn ghen ghét đố kị với người khác. Vì không giành được vương miện nên Thanh Hương thường xuyên chơi xấu Hoa hậu Vi Minh nhằm giành cơ hội đại diện Việt Nam đi thi nhan sắc quốc tế.

Cô từng đi thi nhan sắc trong phim Lời Hứa Đầu Tiên.

Dù có khao khát danh hiệu Hoa hậu đến đâu, Thanh Hương trong phim cũng chẳng thể đạt được mục tiêu. Còn người đời, Quỳnh Anh đã từng nắm trong tay vương miện danh giá nhưng chưa đầy hai tháng sau đã để vuột mất. Loạt chi tiết này làm cư dân mạng cho rằng Quỳnh Anh đã bị “phim vận vào đời”, nhân vật chẳng thể nào làm Hoa hậu thì ngoài đời cô cũng vậy.

Nhân vật của Quỳnh Anh rất muốn thành Hoa hậu.

Phim Lời Hứa Đầu Tiên còn gây chú ý với cảnh nữ phụ Thanh Hương công khai mỉa mai nữ chính Vi Minh là: “Tôi chưa thấy hoa hậu nào đăng quang về báo cha báo mẹ, bán nhà đi để trả nợ như nó đâu”. Đến khi bị nhắc nhở hãy nói chuyện lịch sự chừng mực hơn, nhân vật này còn mạnh miệng: “Tôi cần gì phải giữ hình ảnh hoa hậu thân thiện. Hình ảnh của Thanh Hương là cô gái thẳng tính, sắc sảo, mọi người nhá”.

Phân đoạn gây chú ý của Quỳnh Anh trong phim.

Khi phim lên sóng, nhân vật Thanh Hương bị khán giả coi là vai phản diện thì Quỳnh Anh cho rằng nhân vật này giàu tham vọng, mạnh mẽ, quyết liệt theo đuổi mục đích. Cô còn mong muốn khán giả xem phim sẽ không đánh đồng Thanh Hương và Quỳnh Anh bởi ngoài đời, cô khác hẳn nhân vật của mình.