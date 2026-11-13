Nguyễn Quốc Trưởng: Tìm giá trị văn hóa trong chén trà

Nguyễn Quốc Trưởng chuyên gia nghiên cứu và quảng bá trà Việt. Ảnh Thái Hà

Bắt đầu từ nguồn gốc của hương vị

Một chén trà mang dấu ấn của nhiều yếu tố: giống chè, đất đai, khí hậu, thời điểm thu hái, kỹ thuật chế biến và điều kiện bảo quản. Tìm hiểu những yếu tố ấy cũng là cách Nguyễn Quốc Trưởng tiếp cận thế giới trà.

Với anh, mỗi vùng nguyên liệu có một bản sắc, mỗi dòng trà có một hành trình. Hương vị trong chén trà vì thế gắn với cả thiên nhiên và công sức của những người làm ra sản phẩm.

Cách nhìn này mở rộng trải nghiệm thưởng trà. Người uống có thể bắt đầu bằng một hương thơm yêu thích, rồi dần muốn biết cây chè sinh trưởng ở đâu, nguyên liệu được thu hái thế nào và vì sao cùng một vùng chè lại có những sản phẩm khác nhau.

Từ sự tò mò ấy, câu chuyện về trà trở thành một quá trình tích lũy hiểu biết. Những thông tin về nguồn gốc, cách chế biến và bảo quản giúp người thưởng thức có cơ sở nhận biết đặc điểm sản phẩm, thay vì chỉ lựa chọn theo tên gọi hoặc hình thức bao bì.

Cây trà Shan tuyết cổ thụ vùng cao được nhóm Aphatea đầu tư nghiên cứu. Ảnh Aphatea

Từ chén trà đến suy ngẫm về sự trưởng thành

Trong những chia sẻ của mình, Nguyễn Quốc Trưởng dành sự quan tâm cho Phổ Nhĩ sống và những thay đổi của trà trong quá trình lưu trữ. Từ đó, anh liên hệ với cách con người nhìn nhận thời gian và sự trưởng thành.

Theo cách diễn giải của Trưởng, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc vị đắng, chát có thể dịu đi, mà còn ở sự hình thành một tổng thể hương vị hài hòa. Anh tìm thấy trong câu chuyện ấy một gợi mở: những trải nghiệm ban đầu, dù chưa dễ chịu, vẫn có thể trở thành chất liệu cho sự thay đổi.

Sự liên hệ với triết lý chuyển hóa trong Kim Cang thừa được anh sử dụng như một cách chiêm nghiệm. Quá trình biến đổi của lá trà và sự trưởng thành trong nhận thức của con người có bản chất khác nhau, nhưng có thể gặp nhau ở suy nghĩ về những điều kiện cần được vun đắp.

Thời gian, trong góc nhìn ấy, không tự tạo ra mọi giá trị. Người thưởng trà cần hiểu nguyên liệu và cách lưu giữ; con người cũng cần quan sát bản thân, học hỏi và điều chỉnh để trưởng thành.

Qua chén trà, Trưởng muốn mở ra cuộc trò chuyện về sự chú tâm và khả năng thay đổi. Đây là cách cảm nhận cá nhân, góp thêm một góc nhìn vào đời sống văn hóa trà.

Các anh đã nhiều lần lặn lội sang Trung Quốc tìm hiểu kinh nghiệm. Ảnh Aphatea

Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và tri thức

Trong vai trò đồng sáng lập Alaphatea, Nguyễn Quốc Trưởng theo đuổi cách giới thiệu trà gắn với kiến thức và trải nghiệm văn hóa.

Với một thương hiệu, câu chuyện hấp dẫn cần được nâng đỡ bằng chất lượng thực tế và thông tin minh bạch. Nguồn nguyên liệu, phương pháp chế biến, hướng dẫn pha và bảo quản là những nội dung giúp khách hàng hiểu rõ hơn giá trị sản phẩm.

Chia sẻ tri thức cũng tạo điều kiện hình thành mối quan hệ lâu dài giữa người làm trà và người thưởng thức. Khi hiểu đặc điểm từng dòng trà, khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với khẩu vị, nhu cầu và điều kiện sử dụng của mình.

Đối với trà Việt, những câu chuyện về vùng đất, người trồng và nghệ thuật chế biến là nguồn chất liệu phong phú. Việc giới thiệu có căn cứ sẽ giúp công sức của người sản xuất được nhận diện rõ hơn, đồng thời tạo chiều sâu cho thương hiệu.

Trong mối quan hệ đó, sự trân trọng thiên nhiên cần được thể hiện bằng thông tin cụ thể về vùng nguyên liệu và cách tổ chức sản xuất. Những giá trị văn hóa được chia sẻ sẽ thuyết phục hơn khi đi cùng sự rõ ràng về sản phẩm.

Để trà trở thành một ngành mũi nhọn trong nông nghiệp, hiểu sâu là điều cần thiết. Ảnh Aphatea

Đưa thưởng trà gần hơn với đời sống

Một khoảng thời gian pha trà có thể bắt đầu rất giản dị: chuẩn bị nước, chọn lượng trà, chờ hãm rồi cảm nhận hương vị. Sự chú tâm trong từng thao tác giúp người uống nhận ra những khác biệt mà trước đó có thể đã bỏ qua.

Nguyễn Quốc Trưởng quan tâm đến chính quá trình quan sát ấy. Khi kinh nghiệm được tích lũy, người thưởng thức có thêm cách cảm nhận về độ đậm, sự cân bằng và dư vị, đồng thời hiểu hơn sở thích của bản thân.

Trong thế giới trà còn rất nhiều bí ẩn. Ảnh Aphatea

Câu chuyện về trà vì thế không nhất thiết phải xa cách hay cầu kỳ. Nó có thể hiện diện trong một cuộc trò chuyện, một lần tìm hiểu vùng chè hoặc một chén trà được pha cẩn thận giữa ngày bận rộn.

Với Trưởng, hành trình xây dựng Alaphatea gắn với mong muốn tạo ra những kết nối như vậy. Để từ hương vị, người uống tìm đến câu chuyện về đất, về người và thêm trân trọng công sức phía sau mỗi chén trà.