Giây phút đăng quang của Nguyễn Quế Khanh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đêm chung kết diễn ra tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ, với sự tranh tài của 24 thí sinh. Họ trải qua các vòng thi như đồng diễn áo bà ba, trình diễn áo dài, trình diễn trang phục dạ hội, ứng xử… để tìm ra cô gái xứng đáng cho danh hiệu cao nhất.

Ở phần thi ứng xử, Quế Khanh nhận câu hỏi về yếu tố giúp Việt Nam không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn khiến họ muốn quay trở lại. Cô cho rằng cảnh đẹp có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng những giá trị đích thực mới là điều giữ chân du khách.

Các người đẹp trong phần thi trang phục áo dài. (Ảnh: Ban tổ chức)

"Đó không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa, mà còn là sự an toàn, chất lượng du lịch và đặc biệt là sự chân thành, hiếu khách của con người Việt Nam", cô trả lời.

Nguyễn Quế Khanh cho rằng du lịch Việt Nam cần chuyển từ tư duy thu hút du khách sang xây dựng sự gắn bó lâu dài. Cô dẫn câu thơ: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn", đồng thời nhấn mạnh thành công của du lịch không chỉ nằm ở việc đưa khách đến Việt Nam mà còn khiến đất nước có vị trí trong trái tim họ.

Trong phần ứng xử chung dành cho top 3, các thí sinh được hỏi về những việc sẽ thực hiện nếu đăng quang. Nguyễn Quế Khanh cho biết muốn tận dụng kiến thức ngành Truyền thông đa phương tiện và sức ảnh hưởng của danh hiệu để kể câu chuyện về những nghệ nhân đang gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo cô, việc kết nối nghệ nhân với công chúng, du khách và doanh nghiệp có thể mở ra cơ hội phát triển sinh kế cho cộng đồng. Người đẹp nhìn nhận hoa hậu không thể giải quyết mọi vấn đề xã hội, nhưng có thể dùng danh hiệu để kết nối nguồn lực và truyền cảm hứng cho những hành động tích cực.

Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 sinh năm 2006, đến từ Cần Thơ. (Ảnh: Ban tổ chức)

"Vương miện là danh hiệu được trao trong một khoảnh khắc, nhưng giá trị thật sự của một hoa hậu phải được đánh giá bằng cả một hành trình", cô nói.

Nguyễn Quế Khanh sinh năm 2006, cao 1,68 m, hiện theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường đại học FPT Cần Thơ. Năm 2024, cô đăng quang Miss FPTU Cần Thơ. Năm nay, người đẹp lọt Top 15 Miss Grand Vietnam và đoạt giải Best Talent Award.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Phạm Thị Trà My, Nguyễn Thị Hoa đoạt Á hậu 2, đồng thời giành giải Người đẹp được yêu thích nhất. Hai thí sinh còn lại trong Top 5 là Nguyễn Thị Thu Cúc (Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Hạnh (Thái Nguyên).

Top 3 Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ban tổ chức trao các giải phụ gồm Người đẹp Áo dài cho Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc, Người đẹp Du lịch cho Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Người đẹp Truyền thông cho Trần Nguyễn Yến Vi, Người đẹp Biển cho Nguyễn Thị Hạnh, Người đẹp Dạ hội cho Đặng Hoài Anh, Người đẹp Tài năng cho Nguyễn Vũ Thục Anh và Người đẹp Thời trang cho Văn Thị Thu Thủy.

Trước đêm chung kết, các thí sinh có hơn 10 ngày tham gia hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa và du lịch vùng đất Tây Đô.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm tại Cần Thơ, thí sinh có cơ hội tiếp cận đời sống văn hóa địa phương, tìm hiểu phong tục, ẩm thực và những giá trị di sản của vùng đất Tây Đô. Cuộc thi cũng hướng đến kết nối người trẻ với cộng đồng và những người đang gìn giữ văn hóa truyền thống. Sau đăng quang, các người đẹp được kỳ vọng tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng để giới thiệu điểm đến, hỗ trợ quảng bá di sản và góp phần đưa văn hóa địa phương đến gần hơn với du khách trong nước, quốc tế.