Nguyễn Phương Hiếu vô địch Lamdong Trail 2026

Lamdong Trail 2026 có 5 cự ly gồm 5km, 15km, 25km, 55km và 85km. Ở cự ly khắc nghiệt nhất 85km, Nguyễn Phương Hiếu giành chức vô địch với thành tích 9 giờ 30 phút 48 giây, bỏ xa đối thủ về nhì Mirar Lachica Godwin (Philippines) hơn 43 phút. Vị trí thứ ba thuộc về Corentin Vitre (Pháp) với thời gian 10 giờ 27 phút 44 giây.

Lamdong Trail 2026 chào đón 5600 VĐV tranh tài

Tại cự ly 55km, Sung Phử thể hiện phong độ vượt trội khi cán đích đầu tiên sau 5 giờ 14 phút 27 giây, nhanh hơn Hoàng Văn Hơn gần 23 phút. Tay chạy người Philippines Mirar Lachica Gabriel xếp thứ ba.

Trong khi đó, hai cự ly 25km và 15km diễn ra đầy kịch tính. Lý Nhân Tín vô địch 25km với thành tích 1 giờ 51 phút 38 giây, chỉ hơn Jơ Ngõh Yadiệp 13 giây. Ở cự ly 15km, Sơ Kết Hy giành chiến thắng với thời gian 1 giờ 17 phút 17 giây, nhanh hơn K' Mên đúng 2 giây.

Với quy mô quốc tế cùng các cuộc đua giàu tính cạnh tranh, Lamdong Trail 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của phong trào chạy địa hình tại Việt Nam.