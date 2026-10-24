Nguyên Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng từ trần

Ông Trần Tấn Hùng (1959-2026), nguyên Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phụ trách phía Nam

Theo đó, ông Trần Tấn Hùng đã từ trần vào lúc 14 giờ 45 ngày 23-10-2026 (nhằm 14-9-Bính Ngọ).

Lễ nhập quan cử hành vào lúc 21 giờ cùng ngày, 23-10-2026.

Lễ viếng từ 8 giờ ngày 24-10 đến 5 giờ 30 ngày 26-10-2026.

Linh cữu quàn tại tư gia, số 196/31/4 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ), TP.HCM.

Lễ động quan vào lúc 6 giờ 30 ngày 26-10-2026 (nhằm 17-9-Bính Ngọ), sau đó di quan hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Ông Trần Tấn Hùng sinh năm Mậu Tuất (1959) tại Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế; huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Là người có phong cách làm việc gần gũi, giản dị, ông Trần Tấn Hùng lúc đảm nhiệm công tác Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phụ trách phía Nam được nhiều người quý mến, thường được mời thuyết trình, chia sẻ về các chính sách tôn giáo mới cho Tăng Ni cũng như tín đồ các tôn giáo khác.

Ban Biên tập Báo Giác Ngộ nhất tâm cầu nguyện hương linh ông Trần Tấn Hùng nhẹ nhàng về miền Tịnh cảnh; xin chân thành phân ưu cùng tang quyến về sự mất mát lớn lao này.