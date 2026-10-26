Nguyên Phó thủ tướng Đức giữ chức Phó chủ tịch Chứng khoán HD

HĐQT CTCP Chứng khoán HD (HD Securities) vừa công bố nghị quyết về việc bầu ông Philipp Roesler giữ chức Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 23/10. Thời gian đảm nhiệm chức vụ là phần còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Philipp Rösler sinh năm 1973 tại Việt Nam, là người Đức gốc Việt và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ Đức.

Ông Philipp Rösler từng đảm nhận vị trí Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Đức dưới thời của Thủ tướng Angela Merkel. Ông là người trẻ nhất trong chính phủ của bà Merkel lúc bấy giờ, đồng thời là Bộ trưởng gốc Á đầu tiên của nước Đức.

Sau khi rời chính trường năm 2013, ông chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và hợp tác quốc tế.

Ông Philipp Rösler - nguyên Phó thủ tướng Đức vừa làm Phó chủ tịch Chứng khoán HD. Ảnh: TTXVN.

Tại Việt Nam, ông Philipp Roesler từng tham gia hội đồng quản trị Vietravel Airlines với vai trò thành viên độc lập từ tháng 10/2023, đồng thời tham gia tư vấn chiến lược, thúc đẩy hợp tác quốc tế và kết nối các nhà đầu tư tại châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện, vị doanh nhân này đang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Vietjet kể từ tháng 8/2025.

HD Securities tiền thân là CTCP Chứng khoán Phú Gia, chính thức đổi tên thành Chứng khoán HD vào tháng 4/2022. Doanh nghiệp này thuộc hệ sinh thái tài chính HDBank của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tại Chứng khoán HD, ông Vũ Hữu Điền đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Động thái bổ sung nhân sự cấp cao của Chứng khoán HD diễn ra khi doanh nghiệp đang chuẩn bị triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Chứng khoán HD đạt doanh thu hoạt động 1.130 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 769 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 615 tỷ đồng, cùng gấp hơn 3 lần quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt 3.018 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,6 lần và 3,7 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.804 tỷ đồng.

Với kết quả này, Chứng khoán HD vượt kết quả lãi 1.314 tỷ đồng của cả năm 2025 và thực hiện được 66% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.