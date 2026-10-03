Nguyên Phó phòng TN&MT tại Quảng Ngãi bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ngày 3/10, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 18. Theo đó, ngày 29/9, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp Kỳ thứ 18 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Thanh Bình.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, nhận thấy: Đồng chí Phạm Văn Thanh, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc Đảng bộ UBND phường Cẩm Thành, nguyên Chi ủy viên Chi bộ, Phó trưởng Phòng TN&MT TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (trước sắp xếp) đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vi phạm của đồng chí Phạm Văn Thanh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác và cá nhân đồng chí, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Thanh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.