Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục làm hiệu trưởng trường dân tộc nội trú ở Đắk Song

Ngày 3/11, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu - nguyên Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đắk Song. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 1/11.

Trước đó, vào ngày 23/10, bà Nguyễn Thị Thu đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định điều động về trường này công tác để chờ bổ nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Đắk Song. Ảnh: NTT

Tại lễ công bố, bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng bà Nguyễn Thị Thu sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để đưa ra giải pháp phát triển nhà trường.

Bà Liên cũng nhấn mạnh việc tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn và phát triển đội ngũ; đồng thời phát huy vai trò của trường nội trú trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

"Trường cần chú trọng công tác nuôi dưỡng, quản lý học sinh nội trú, bảo đảm an ninh trường học và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ lẫn học sinh, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện", bà Liên nói thêm.

Một góc Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đắk Song. Ảnh: NTT

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thu bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh cùng Ban Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những kết quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn để đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo tốt hơn cho học sinh.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đắk Song được thành lập năm 2004, có quy mô 7 lớp học với 234 học sinh, chủ yếu là người dân tộc MNông. Tất cả học sinh đều ở nội trú.

Vào tháng 8/2026, Hiệu trưởng nhà trường là ông Phan Văn Thanh được điều động đến làm Hiệu trưởng trường nội trú liên cấp xã Quảng Trực.