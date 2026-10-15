Nguyên Phó chủ tịch VFF được ghép gan thành công ở tuổi 69

Ê-kíp ghép gan cho bệnh nhân Tuấn. Ảnh: Chính Trần.

Ngày 15/10, Bệnh viện Quân y 175 trao giấy ra viện cho ông Phạm Văn Tuấn (69 tuổi), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau ca ghép gan thành công. Bệnh nhân nhập viện đầu tháng 8 trong tình trạng suy gan cấp trên nền xơ gan do viêm gan B mạn tính, kèm nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Ca ghép gan được thực hiện ngày 20/9. Ca ghép gan được thực hiện ngày 20/9. Bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ phẫu thuật cao do tuổi cao, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và bệnh động mạch vành hẹp nặng nhiều nhánh, trong đó một vị trí đã được đặt stent khoảng hai tháng trước khi nhập viện.

Cơ hội sống cuối cùng

Theo Thiếu tá, ThS.BS Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng kíp ghép gan, bệnh nhân suy gan cấp nặng trên nền viêm gan B, trong khi tình trạng bệnh tim mạch khiến quá trình phẫu thuật và hồi sức thêm phức tạp.

Trước khi chỉ định ghép gan, bệnh nhân đã trải qua 20 lần thay huyết tương, 14 lần lọc máu hấp phụ bằng quả lọc HA330-II và 4 đợt điều trị tế bào gốc. Tuy nhiên, chức năng gan không cải thiện, các chỉ số xét nghiệm tiếp tục diễn biến xấu.

"Khi những phương pháp điều trị nội khoa không còn đáp ứng, ghép gan được xác định là giải pháp duy nhất có thể mang lại cơ hội sống", bác sĩ Mạnh nói.

Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 thăm hỏi, động viên ông Phạm Văn Tuấn. Ảnh: Chính Trần.

Trong hoàn cảnh đó, một người cháu của gia đình đã tự nguyện hiến một phần gan để cứu ông Tuấn. Sau khi người hiến được xác định đủ điều kiện, bệnh viện tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhân và chuẩn bị phương án phẫu thuật.

Bác sĩ Mạnh cho biết thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật ghép gan mà còn ở việc kiểm soát các bệnh nền, đặc biệt là nguy cơ biến cố tim mạch. Ê-kíp phải chuẩn bị phương án xử trí các tình huống như tụt huyết áp, nhồi máu cơ tim và biến cố mạch vành cấp trong quá trình gây mê, phẫu thuật và hồi sức.

Ca mổ kéo dài 7 tiếng rưỡi, nhanh hơn khoảng 2 tiếng rưỡi so với thời gian trung bình 10 tiếng của một ca ghép gan thông thường. Bệnh nhân không xuất hiện biểu hiện bệnh lý mạch vành cấp tính trong và sau phẫu thuật.

Sau ghép, ông Tuấn được chăm sóc tích cực, kết hợp phục hồi chức năng và hỗ trợ dinh dưỡng. Chức năng gan ghép cùng tình trạng toàn thân từng bước ổn định. Sau hơn 3 tuần điều trị hậu phẫu, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Ông Tuấn chia sẻ về tình hình sức khoẻ hiện tại. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Sụt gần 18 kg sau phẫu thuật

Chia sẻ trong ngày ra viện, ông Tuấn cho biết đã nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 gần 3 tháng, trải qua nhiều thời điểm nguy kịch, có lúc tưởng chừng không qua khỏi.

Từng là vận động viên thể thao với nền tảng thể chất tốt, ông bất ngờ suy sụp sức khỏe trong đợt bệnh vừa qua. Sau ca ghép gan, ông sụt khoảng 17-18 kg nhưng không quá lo lắng vì chức năng gan đang tiến triển tốt.

Tính đến tháng 10, Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện 21 ca ghép gan từ người hiến sống, trong đó có 6 trường hợp ghép gan cấp cứu thành công cho bệnh nhân suy gan cấp đặc biệt nặng.

Bệnh viện thực hiện ca ghép gan đầu tiên ngày 28/12/2024 dưới sự chuyển giao trực tiếp của chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trong năm 2025, bệnh viện thực hiện thành công 10 ca và hoàn tất chuyển giao kỹ thuật sớm một năm so với kế hoạch, chính thức làm chủ kỹ thuật ghép gan.