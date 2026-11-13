Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy bị khai trừ Đảng

Hôm nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy ông Trịnh Trường Huy, nguyên: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; bà Nguyễn Ngọc Thư, nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy. Ảnh: Báo ĐBND

Các cá nhân trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Trịnh Trường Huy, Nguyễn Ngọc Thư. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước khi bị kỷ luật khai trừ, ông Trịnh Trường Huy là đảng viên Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp II, thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng. Bà Nguyễn Ngọc Thư là thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng.

Trước đó, ngày 28/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.