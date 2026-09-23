Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh Khánh Hòa

Chiều 23-9, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo (tiền thân là Quỹ học bổng Vừ A Dính) và Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức lễ trao học bổng năm học 2026 - 2027 cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các đơn vị tài trợ.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa và đồng chí Lê Huyền tham dự lễ trao học bổng.

Năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục tỉnh có 180 học sinh được nhận học bổng của quỹ và CLB, giúp các em có thêm kinh phí để trang bị sách vở, dụng cụ học tập, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần phấn đấu học tập. Những học sinh được nhận học bổng luôn duy trì thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các phong trào của lớp, trường; đặc biệt có 13 em đã tốt nghiệp THPT và đang theo học các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu tại buổi lễ trao học bổng.

Dịp này, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao 130 suất học bổng cho học sinh tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, 65 suất học bổng dành cho học sinh dân tộc thiểu số và 65 suất học bổng dành cho con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng, 1 ba lô và 5 tập vở. Ngoài ra, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp với Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh tặng 130 suất học bổng cho các em học sinh, gồm 130 ba lô và 650 cuốn tập với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa và đồng chí Lê Huyền trao học bổng cho học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Huyền nhấn mạnh, những suất học bổng là món quà có ý nghĩa thiết thực, là sự động viên, khích lệ và tình cảm yêu thương dành cho các em, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực tiếp tục cố gắng, vượt qua khó khăn và theo đuổi ước mơ của mình. Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của đồng chí Trương Mỹ Hoa, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biển, hải đảo. Đồng chí bày tỏ mong muốn quỹ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, lan tỏa yêu thương đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh.

Đồng chí Lê Huyền trao học bổng cho học sinh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa và đại diện nhà tài trợ trao bảng tượng trưng số học bổng cho tỉnh Khánh Hòa.