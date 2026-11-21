Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (thứ 3 từ phải qua) cùng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường (thứ 2 từ phải qua) và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố trao Cờ Truyền thống 50 năm của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho tập thể Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận.

Tham dự lễ kỷ niệm có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thành Trung, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; bà Phan Thị Thanh Phương, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Đức Nhuận; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, lãnh đạo địa phương và nhiều thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, hành trình 50 năm không chỉ là cột mốc vàng son của riêng thầy và trò Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận mà còn là niềm tự hào chung của ngành Giáo dục Thành phố mang tên Bác trong hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.

Cô, trò Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận cùng cất tiếng hát trong lễ kỷ niệm 50 năm.

Nhìn lại chặng đường 50 năm kể từ những ngày đầu thành lập sau ngày đất nước thống nhất- từ những phòng học đơn sơ với muôn vàn thiếu thốn về cơ sở vật chất, đến một ngôi trường khang trang, hiện đại hôm nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận đã bền bỉ đi qua một hành trình đầy bản lĩnh.

Những nỗ lực bền bỉ đó đã được Đảng, Nhà nước và Thành phố ghi nhận xứng đáng bằng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010, hạng Nhì năm 2020; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006; nhà trường vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND Thành phố dịp 50 năm.

Ông Nguyễn Văn Phong khẳng định, thành tích của Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận không chỉ nằm ở những con số ấn tượng, mà ở sự phát triển thực chất, cân bằng giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Nhà trường luôn là điểm sáng trong triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chủ động ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Chất lượng đào tạo của nhà trường được khẳng định vững chắc qua tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 100% nhiều năm liền, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học đạt từ 95% đến 99%. Nhà trường được công nhận "Trường học số" năm 2025.

"Không dừng lại ở những giải học sinh giỏi quốc gia, những thủ khoa đại học hay các giải thưởng Tin học, Khoa học kỹ thuật, tôi đánh giá rất cao cách nhà trường nuôi dưỡng năng lực toàn diện cho học sinh thông qua hơn 25 câu lạc bộ học thuật và năng khiếu, thu hút trên 1.500 em tham gia. Một ngôi trường hạnh phúc và năng động phải là nơi học sinh không chỉ giỏi kiến thức sách vở, mà còn được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, biết tự tin thể hiện bản thân và sống có trách nhiệm với cộng đồng", ông Nguyễn Văn Phong cho hay.

Ông Nguyễn Văn Phong nhận định, Giáo dục Thành phố đang đứng trước những chuyển biến mạnh mẽ của kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng. Là một trường trung học phổ thông có bề dày truyền thống và vị thế vững chắc tại khu vực trung tâm Thành phố, ông đề nghị Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong.

Trong đó, giữ vững và nâng tầm chất lượng đội ngũ nhà giáo; tiếp tục đưa chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào nhà trường một cách thực chất, hiệu quả; kiên trì mục tiêu giáo dục toàn diện, xây dựng văn hóa học đường nhân văn, hiện đại.

Các thầy cô được khen thưởng tại lễ kỷ niệm.

Ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận xúc động chia sẻ, 50 năm qua - từ mái trường xưa tọa lạc trên đường Đặng Văn Ngữ những năm 1976 đến 2008 với bao khó khăn xen lẫn tự hào, đến ngôi trường khang trang, rộng rãi, tiện nghi như hôm nay- là một hành trình được viết nên bằng biết bao tâm huyết và nghĩa tình của nhiều thế hệ lãnh đạo, các thầy cô giáo và nhiều thế hệ học sinh, phụ huynh.

"Nửa thế kỷ đã qua, sân trường có thể đổi thay, mái tóc người trở về có thể đã điểm bạc, nhưng tình thầy, nghĩa bạn và hai tiếng "Phú Nhuận" vẫn vẹn nguyên trong lòng bao thế hệ. Xin tri ân những Người đã đặt nền móng, trân trọng những người đang tiếp bước và gửi trọn niềm tin vào những thế hệ mai sau. Mong rằng mái trường này sẽ luôn xứng đáng với tình yêu thương và kỳ vọng mà biết bao người đã gửi gắm", ông Trần Công Tuấn nhấn mạnh

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận khẳng định, hành trình 50 năm qua là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở đối với những người đang tiếp bước. Với trách nhiệm của những người đang được tiếp nối sự nghiệp ấy, tập thể nhà trường luôn giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã vun đắp, đồng thời không ngừng đổi mới, xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, tiến bộ, nơi mỗi học sinh được tin tưởng, nâng đỡ và trưởng thành trong tri thức, nhân cách và tình yêu thương.

Gửi gắm đến mỗi học sinh đang học tập dưới mái trường hôm nay, ông nhấn mạnh, các em không chỉ được thừa hưởng một truyền thống đáng quý, mà còn đang góp phần viết tiếp những trang rực rỡ trong lịch sử nhà trường. Nhà trường trân trọng những nỗ lực, sự trưởng thành và những ước mơ tươi đẹp của các em.

"Các em hãy học tập thật chăm chỉ, sống trung thực, nhân ái, biết kính trọng thầy cô, yêu thương bạn bè và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Mai này, điều thầy, cô mong nhất không chỉ là các em thành đạt, mà còn là những con người tử tế, có ích và luôn nhớ về cội nguồn, quê hương, đất nước", ông Trần Công Tuấn nhắn nhủ.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của nhà trường đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.