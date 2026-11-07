Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà người dân xã An Thạnh Thủy

Tham gia Đoàn có các nguyên cán bộ lãnh đạo nữ TP. Hồ Chí Minh và đại diện các doanh nghiệp, nhà tài trợ. Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước, trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kiệm.

Tại chương trình, Đoàn trao 20 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng; 200 phần quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và 100 suất học bổng cho học sinh hiếu học vượt khó.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh, trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kiệm và 3 thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dịp này, Đoàn còn trao tặng tủ sách với 600 đầu sách và 50 phần quà cho học sinh Trường Tiểu học An Thạnh Thủy, do Công ty CP Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - Fahasa tài trợ.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước, trao quà cho các gia đình khó khăn của xã An Thạnh Thủy.

Bên cạnh đó, Đoàn phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ đến từ các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc mắt cho khoảng 200 người dân; đồng thời, hỗ trợ phẫu thuật mắt miễn phí cho 50 trường hợp đủ điều kiện. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hơn 600 triệu đồng.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước, thăm hỏi bà con đến khám bệnh và nhận thuốc miễn phí.

Tại đây, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Đoàn nguyên cán bộ lãnh đạo nữ TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn của người dân; đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ tại chương trình trao quà.

Thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, tấm lòng của các thành viên trong Đoàn và những người đồng hành. Đây cũng là dịp để các cán bộ nữ đã nghỉ hưu tiếp tục sẻ chia, tri ân tình cảm, sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân trong suốt quá trình công tác. Đoàn mong muốn góp một phần nhỏ cùng địa phương chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh, trao quà cho học sinh Trường Tiểu học An Thạnh Thủy.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Thủy, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các thành viên trong Đoàn, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã kết nối, vận động nguồn lực thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại địa phương.

Trao tặng tủ sách với 600 đầu sách và 50 phần quà cho học sinh Trường Tiểu học An Thạnh Thủy, do Công ty CP Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - Fahasa tài trợ.

Đồng chí Nguyễn Công Thành cho biết, mặc dù địa phương đã nỗ lực triển khai các chính sách chăm lo người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh, nhưng đời sống một bộ phận người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, chương trình có ý nghĩa thiết thực, không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn trao đại diện các phần quà tặng cho người dân xã An Thạnh Thủy tại buổi khám bệnh.

Trao 100 suất học bổng và quà cho các em học sinh trên địa bàn xã An Thạnh Thủy.

Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh.