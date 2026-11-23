Chiều 23/11, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức mít tinh Kỷ niệm 42 năm Ngày thành lập (24/11/1984 – 24/11/2026). Tới dự có nguyên Phó chánh án thường trực TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ.

Nguyên Phó chánh án thường trực TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Cũng trong chiều 23/11, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Kỹ năng quản lý tổ chức hành nghề luật sư” dưới sự chủ trì của Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ luật sư.

Trước đó, Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định ông Nguyễn Trí Tuệ tham gia Chi ủy và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại lễ mít tinh, thay mặt Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ông Nguyễn Trí Tuệ gửi lời chúc thành công tới các thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội và đánh giá 42 năm xây dựng và trưởng thành – chặng đường đáng tự hào.

Theo ông Tuệ, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, vai trò của luật sư ngày càng quan trọng.

Các đại biểu dự lễ mít tinh. Ảnh: Hoàng Huy

“Trong bối cảnh đó, vị trí, vai trò của luật sư ngày càng quan trọng. Luật sư không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, mà còn góp phần bảo vệ công lý, thúc đẩy thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với các thiết chế pháp lý” – ông Tuệ phát biểu.

Không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, luật sư còn góp phần bảo vệ công lý, thúc đẩy thượng tôn pháp luật và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với các thiết chế pháp lý.

Ông Nguyễn Trí Tuệ đề nghị Đoàn Luật sư TP Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chú trọng củng cố đoàn kết nội bộ; đề cao đạo đức, kỷ luật và kỷ cương hành nghề; nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển đội ngũ luật sư chuyên sâu. Đồng thời, cần tăng cường trách nhiệm xã hội thông qua phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, người yếu thế và đẩy mạnh phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức liên quan.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội Huỳnh Phương Nam. Ảnh: Hoàng Huy

Theo luật sư Huỳnh Phương Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, tiền thân của Đoàn là Phòng Luật sư được thành lập năm 1965 bên cạnh TAND Tối cao, với nhiệm vụ cử luật sư bào chữa cho các bị cáo tại các tỉnh miền Bắc.

Đến ngày 24/11/1984, Hội nghị thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội được tổ chức tại số 19 phố Tràng Thi với 16 luật sư sáng lập viên, bầu luật sư Vũ Như Giới làm Chủ nhiệm. Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư được thành lập sớm nhất cả nước.

Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, từ 16 thành viên ban đầu, Đoàn hiện quy tụ hơn 6.700 luật sư, hoạt động tại trên 2.000 tổ chức hành nghề trên địa bàn Thủ đô.

Theo ông Nam, đội ngũ luật sư Hà Nội đã tham gia tranh tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và giải quyết hàng chục nghìn vụ án, vụ việc, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đoàn cũng tích cực tham gia xây dựng pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí, phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động thiện nguyện; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và hỗ trợ pháp lý cho kiều bào, người nước ngoài tại Hà Nội.