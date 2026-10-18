Nguyễn Phích khởi công 20 căn nhà nghĩa tình trong tháng 10

Công trình được chọn khởi công điểm lần này là căn nhà của gia đình ông Lâm Bạch Đằng, ngụ Ấp 6, Xã Nguyễn Phích. Căn nhà có diện tích 4,5 m x 11,9 m, với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng.

Giám đốc Trung tâm Công ích Xã Nguyễn Phích Huỳnh Văn Toàn (bìa phải) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho ông Lâm Bạch Đằng, ngụ Ấp 6, Xã Nguyễn Phích.

Đây là hoạt động thiết thực thuộc Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Ông Trần Quốc Sự, Phó Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Phích (giữa) cùng các đại diện các đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình ông Lâm Bạch Đằng.

Ông Trần Quốc Sự, Phó Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Phích, cho biết, theo phân bổ từ Đề án, xã có 20 căn nhà thuộc diện được hỗ trợ, trong đó có 16 căn xây mới và 4 căn sửa chữa. Toàn bộ các căn nhà trong chương trình sẽ đồng loạt được khởi công trong tháng 10/2026, nhằm giúp các gia đình chính sách nhanh chóng cải thiện điều kiện sống, kịp thời đón Tết cổ truyền của dân tộc.

“Việc triển khai Đề án không chỉ là nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng tâm mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' tốt đẹp của dân tộc. Những mái ấm nghĩa tình nối tiếp nhau được dựng lên đã và đang góp phần quan trọng giúp địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, lan toả tinh thần đại đoàn kết và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương”, ông Trần Quốc Sự nhấn mạnh.

Mỗi căn nhà được bàn giao là thêm một niềm vui an cư, gửi gắm tình cảm và truyền thống đại đoàn kết tốt đẹp của dân tộc.

Thời gian qua, công tác an sinh xã hội luôn được cấp uỷ, chính quyền Xã Nguyễn Phích đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tích cực vận động, triển khai xây dựng và bàn giao 38 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, cũng như các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, góp phần ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn./.