Nguyên nhân xuất hiện đốm vàng trên ô tô và cách xử lý

Đốm vàng trên thân xe ô tô không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn có thể gây hư hại vĩnh viễn nếu không được xử lý đúng cách. Những vết bẩn này có thể xuất hiện sau các chuyến đi dài, khi đậu xe ngoài trời hoặc do tác động của môi trường xung quanh.

Đốm vàng xuất hiện trên nắp capo ô tô sau khi đậu ngoài trời lâu, cần xử lý kịp thời để tránh hư hại sơn. Ảnh: SlashGear

Những đốm vàng nhỏ xuất hiện trên xe ô tô có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là do nước, bao gồm nước mưa, nước nhỏ giọt từ máng xối hoặc vũng nước đọng. Các vết nước mềm có thể dễ dàng làm sạch bằng dung dịch pha giấm và nước, nhưng nước cứng chứa khoáng chất kiềm có thể gây hư hại lâu dài cho lớp sơn xe nếu không được xử lý kịp thời.

Để loại bỏ các vết nước cứng, người dùng có thể sử dụng các sản phẩm chuyên dụng như Chemical Guys heavy duty water spot remover. Sản phẩm này có dạng gel, an toàn cho nhiều bề mặt từ sơn xe đến kính và thép không gỉ, đồng thời không chứa hóa chất gây hại cho lớp sơn. Đây là lựa chọn được đánh giá cao với hơn 10.000 người dùng trên Amazon.

Một nguyên nhân khác ít được biết đến là phân ong, được phát hiện qua một cuộc điều tra của LA Times năm 2007 phối hợp cùng phòng thí nghiệm ong UC Davis. Nếu xe đậu ngoài trời ở khu vực có đường bay của ong, phân ong có thể bám lên xe và do tính axit, nó gây hư hại tương tự như mưa axit. Ngoài ra, các vết ố vàng cũng có thể là dấu vết của côn trùng chết sau những chuyến đi dài trên đường cao tốc.

Để làm sạch các vết bẩn từ côn trùng, sản phẩm 3D bug remover được khuyên dùng. Đây là dung dịch đa năng, an toàn cho nhiều bề mặt như kính, kim loại, mạ chrome và cả lớp sơn xe, sáp hoặc lớp phủ trong suốt. Sản phẩm này cũng được đánh giá cao với hơn 5.000 người dùng và có mùi thơm dễ chịu.

Phân chim cũng là nguyên nhân phổ biến gây ra các vết bẩn dính và có thể làm bong tróc sơn xe nếu không được lau sạch kịp thời. Goo Gone automotive cleaner là dung dịch hiệu quả để xử lý các vết bẩn sinh học như phân chim và các loại keo dính khác. Sản phẩm này sử dụng dầu cam tự nhiên, an toàn cho nhiều loại bề mặt và được nhiều người dùng đánh giá tích cực.

Ngoài ra, những khu vực nhiều cây xanh thường gặp phải tình trạng nhựa cây dính lên xe. Nanoskin tree sap remover là sản phẩm chuyên dụng giúp loại bỏ nhựa cây một cách hiệu quả mà không làm hỏng lớp phủ bảo vệ xe. Mặc dù không có dạng xịt, sản phẩm này được dùng bằng cách nhỏ vài giọt lên khăn microfiber và lau trực tiếp lên vết bẩn.

Nếu đốm vàng trên xe có màu gần giống cam hoặc nâu, rất có thể đó là dấu hiệu của sự hình thành rỉ sét do các mảnh kim loại nhỏ tiếp xúc với độ ẩm. Adam's Polishes iron remover là dung dịch được đánh giá cao để loại bỏ các vết rỉ sét nhẹ trên xe, phù hợp với các loại sơn đơn lớp và lớp phủ trong suốt, giúp bảo vệ xe khỏi hư hại lâu dài.