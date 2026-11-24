Vụ nổ xảy ra khoảng 8h ngày 24/11 tại số nhà 110B – E4, tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Công an TP Hà Nội thông tin sơ bộ, vụ nổ đã làm 6 người tử vong, 10 người bị thương.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định, số nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Nguyên nhân vụ nổ do rò rỉ khí gas kết hợp với oxy trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và oxy.

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký công văn truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nổ.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Công an Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Đống Đa tổ chức di dời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân; đồng thời khẩn trương xây dựng phương án bố trí tạm cư.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình người bị nạn theo quy định.

Những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao.