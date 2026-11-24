Khoảng 8h5 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, CSGT, Công an phường Đống Đa phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô... triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Toàn cảnh vụ nổ gây sập nhà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra tại vụ nổ hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống một tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn.

Đến 10h30 cùng ngày, Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu và đưa 11 người bị thương cùng hai nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng y tế.

Cảnh sát sử dụng thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm cứu nạn.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà một tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo Công an TP và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát xác định, vụ nổ làm 13 người thương vong.

Anh Nguyễn Vinh Quang, chủ một quán cà phê gần số 168 Nguyễn Văn Tuyết, kể: "Tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển cả dãy nhà. Khi chạy ra kiểm tra, chúng tôi thấy nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng, có căn đổ sập nên lập tức gọi điện báo lực lượng chức năng".

Có mặt tại hiện trường cách quán gần 100m, anh Quang chứng kiến một ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình lân cận cũng bị hư hỏng.

"Tiếng nổ lớn khiến người dân trong khu vực hoảng hốt, mọi người đều chạy ra khỏi nhà để hỗ trợ lực lượng PCCC và công an khu vực tìm kiếm, cứu nạn", anh Quang kể.