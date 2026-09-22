Nguyên nhân vụ ngộ độc tại Công ty Scavi Huế khiến 222 người nhập viện

Ngày 22/9, Sở Y tế TP Huế cho biết, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, đến nay tất cả 222 bệnh nhân đã ra viện.

Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị 198 bệnh nhân, Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị 24 bệnh nhân.

Trường hợp xuất hiện triệu chứng sớm nhất được ghi nhận lúc 13h ngày 10/9. Đến 9h ngày 11/9, một số công nhân có các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy được bộ phận y tế Công ty Scavi Huế sơ cứu, xử lý ban đầu.

Người bệnh nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 hôm 11/9. Ảnh: T.X.

Do số lượng công nhân có triệu chứng tương tự tăng liên tục, công ty chuyển các bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị. Bệnh nhân vào viện muộn nhất được ghi nhận ngày 15/9. Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9, không ghi nhận thêm ca bệnh.

Sở Y tế TP Huế cho biết, qua điều tra dịch tễ, triệu chứng lâm sàng cùng kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, nguyên nhân vụ ngộ độc liên quan đến vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus xuất hiện trong một số món ăn tại bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế.

Các món ăn phát hiện các vi khuẩn trên gồm thịt gà bóp, xà lách bóp vỏ trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Theo Sở Y tế TP Huế, bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế do Công ty TNHH MTV Huế Thành phục vụ ăn uống. Trưa 10/9, bếp ăn phục vụ 4.060 suất ăn và trưa 11/9 phục vụ 3.895 suất.

Sở Y tế tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, chiều 11/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận điều trị cho nhiều người có biểu hiện nghi ngộ độc. Những ngày sau đó, số bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện và Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp tục tăng.

Tối 11/9, lãnh đạo UBND TP Huế thăm hỏi, động viên người bệnh đồng thời chỉ đạo việc đảm bảo cấp cứu, điều trị cũng như xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 12/9 Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế TP Huế về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Cũng trong ngày 12/9, Sở Y tế ban hành quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống (bếp ăn tập thể) tại Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành.