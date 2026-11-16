Nguyên nhân vụ lật tàu du lịch trên sông ở Mỹ

AP đưa tin, kết quả điều tra sơ bộ từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã cung cấp thông tin chính thức đầu tiên về nguyên nhân vụ va chạm giữa tàu chở dầu Atlantic Asphalt và tàu du lịch American Heritage hôm 13/11.

Tàu American Heritage đã lật nghiêng và chìm một phần dưới nước sau khi bị tàu Atlantic Asphalt đâm trúng, khiến hành khách, thủy thủ đoàn và 2 sĩ quan cảnh sát rơi xuống sông Mississippi. Tất cả đều được giải cứu an toàn.

Tàu du lịch American Heritage lật nghiêng trên sông Mississippi ngày 13/11/2026. Ảnh: AP/Gerald Herbert.

Trong cuộc họp báo ở New Orleans, các quan chức NTSB cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố ở hệ thống lái tàu.

"Có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Chúng tôi đang điều tra rất kỹ về vấn đề này", điều tra viên của NTSB, Bart Barnum, thông tin.

Điều tra viên Barnum cho biết thêm, bánh lái của Atlantic Asphalt bị kẹt ở vị trí hướng sang phải, làm tàu chở dầu chệch hướng về phía bờ Đông sông Mississippi. Va chạm xảy ra khoảng 2 phút sau khi sau khi bánh lái của tàu Atlantic Asphalt bị kẹt.

Tàu chở dầu dài khoảng 160 mét, thủy thủ đoàn gồm 19 người. Tàu du lịch, dài khoảng 91 mét, có 140 hành khách và 50 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu.

"32 người đã được đưa tới bệnh viện. Tính đến ngày 15/11, vẫn còn 6 người đang nằm viện", nhà chức trách thông tin.