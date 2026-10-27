Nguyên nhân vụ cháy xe buýt tại Bạch Mai, Hà Nội

Sáng 27/10, một xe buýt xảy ra cháy khi lưu thông trên phố Lê Thanh Nghị, thuộc phường Bạch Mai, TP Hà Nội. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp chữa cháy, xử lý sự cố. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc có thể liên quan đến tình trạng nắp cống bị bật, vênh lên trên mặt đường. Khi xe buýt di chuyển qua khu vực này, nắp cống có thể va chạm vào phần pin của phương tiện, dẫn đến sự cố và phát sinh cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức dập lửa và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn. Các thông tin liên quan đến diễn biến vụ cháy, mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân cụ thể đang tiếp tục được làm rõ.

Nếu xảy ra cháy, cần ưu tiên đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm, giữ khoảng cách an toàn, cảnh báo các phương tiện khác và gọi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số 114. Không nên tự ý tiếp cận khu vực có nguy cơ cháy nổ hoặc thực hiện các thao tác xử lý khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Việc phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời các sự cố trên đường không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản mà còn giúp bảo vệ tính mạng của người tham gia giao thông.