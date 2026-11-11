Nguyên nhân thất bại của xe tăng M10 Booker và trực thăng FARA

Các sĩ quan người Mỹ từ Trường Cao học Hải quân đã tiến hành nghiên cứu về những thất bại mang tính hệ thống trong hệ thống mua sắm của quân đội nước này.

Cụ thể, họ đặt câu hỏi về lý do thất bại của chương trình xe tăng hạng nhẹ M10 Booker, vốn thuộc trách nhiệm của Công ty GDLS.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng trọng tâm được đặt vào tốc độ phát triển, dẫn đến việc bỏ qua các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thực hiện. Kết quả là dự án tiến triển với độ hoàn thiện công nghệ thấp.

Do đó, sản phẩm mới chỉ đáp ứng được một vài yêu cầu của quân đội, đạt được sự phù hợp về khả năng sát thương, mức độ xuyên phá công sự, sức cơ động và khả năng tích hợp chiến thuật.

Nhược điểm chính của chiếc xe tăng hạng nhẹ này là trọng lượng quá lớn. Cỗ chiến xa sử dụng hệ thống bánh xích nhẹ, dẫn đến nhiều vấn đề liên quan tới khung gầm.

Lỗi kỹ thuật điển hình bao gồm trật bánh xích, hỏng hộp số và rung lắc thân xe khiến các giá đỡ tấm chắn bên hông bị mất cân bằng, cửa sập của người lái tự mở và tháp pháo bị kẹt khi xoay.

Tháp pháo cũng gặp phải nhiều thiếu sót. Bộ phận đẩy vỏ đạn không loại bỏ khí thuốc súng đúng cách, khiến luồng khí này xâm nhập vào khoang chiến đấu, gây khó thở, kích ứng mắt và buồn nôn.

Vỏ đạn súng máy bị kẹt giữa tháp pháo và thân xe, khiến nó bị kẹt và hỏng. Trục trặc trong hệ thống ngắm bắn dẫn đến độ chính xác kém: cứ hai phát bắn thì có một phát bắn trượt mục tiêu.

Đồng thời theo các nhà phân tích, lý do quyết định dẫn đến việc chấm dứt chương trình là do phương tiện này không đáp ứng được các yêu cầu của chiến trường tương lai.

Một dự án thất bại khác là trực thăng FARA, vốn đã được phát triển từ năm 2019. Theo các sĩ quan Mỹ, tính khả thi của chương trình ban đầu rất đáng ngờ, bởi vì Qquân đội Mỹ đã đặt ra những yêu cầu khắt khe và thiếu sự phối hợp chặt chẽ.

Điển hình như yêu cầu đường kính cánh quạt không được quá 12,2 m, tốc độ không dưới 333 km/h, trọng lượng cất cánh tối đa 6.350 kg, và chỉ được sử dụng động cơ ITEP tiên tiến.

Các nhà thầu, đối thủ cạnh tranh gồm có Bell và Sikorsky, đã buộc phải chờ đợi hai năm để có được loại động cơ thế hệ mới, tạm phù hợp với yêu cầu đặt ra.

Nhưng trong khi quá trình phát triển bị đình trệ, bộ chỉ huy kết luận rằng máy bay không người lái đã trở thành lựa chọn ưu tiên trong cuộc chiến ở Ukraine, trong khi trực thăng có người lái chỉ mang lại hiệu quả chiến đấu hạn chế.

Tuy vậy những thành tựu thu được trong quá trình nghiên cứu vẫn có tác dụng trong việc nâng cấp các trực thăng tấn công thế hệ cũ, ngoài ra không loại trừ khả năng Dự án trực thăng FARA sẽ được tái khởi động trong tương lai, khi xuất hiện điều kiện phù hợp.