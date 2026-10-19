Nguyên nhân thảm kịch hỏa hoạn tại căn cứ quân sự Canada

Theo một bản ghi nhớ nội bộ của Lực lượng Vũ trang Canada, trước khi buổi huấn luyện diễn ra vào 17/10 tại căn cứ gần Wainwright, tỉnh Alberta, nguy cơ hỏa hoạn được đánh giá ở mức thấp.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hành, một đám cháy cỏ đã bất ngờ bùng phát. Những trận gió mạnh đã khiến ngọn lửa lan truyền với tốc độ chóng mặt và chuyển hướng đột ngột, lao thẳng về phía các binh sĩ trên thao trường và nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực hành chính của họ.

Trước đó, cùng ngày, cơ quan môi trường quốc gia đã đưa ra cảnh báo gió mạnh cho khu vực Alberta, với sức gió giật lên tới 100 km/h ở một vài nơi, đủ sức làm lật các xe tải lớn và quật ngã cây cối. Gió lớn đã khiến ngọn lửa vượt qua ranh giới cản lửa, lan ra ngoài khu vực căn cứ quân sự và buộc một hộ gia đình dân sự phải sơ tán khẩn cấp. Mặc dù đám cháy hiện đã được khống chế, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả của vụ hỏa hoạn là vô cùng nặng nề đối với Đại đội C, Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh Nhẹ Công chúa Patricia đóng quân tại Edmonton. Đã có 4 quân nhân tử vong, 31 người khác bị thương ở mức độ từ nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng, cùng một số ít người bị thương nhẹ.

Lực lượng y tế đã phải đặt nội khí quản cho 15 binh sĩ trước khi chuyển họ đến các bệnh viện lớn ở Edmonton để cấp cứu.

Tại cuộc họp báo diễn ra sau đó, Thiếu tướng Wade Rutland đã công bố danh tính 4 quân nhân hy sinh và cho biết gia đình của họ đều đã được thông báo.

Thiếu tướng Rutland cũng cho biết thêm, đây là một cuộc huấn luyện chiến đấu cường độ cao có sử dụng đạn thật. Khóa huấn luyện này nhằm chuẩn bị cho lực lượng phản ứng nhanh toàn cầu, đảm bảo khả năng cơ động đến bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới chỉ trong vài giờ, đồng thời chuẩn bị cho đợt triển khai quân tới Latvia sắp tới.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Canada Mark Carney gọi đây là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trên đất Canada trong thời bình. Ông bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc tới các quân nhân dũng cảm đã ngã xuống và chỉ đạo treo cờ rủ tại tất cả các tòa nhà liên bang để tưởng nhớ các nạn nhân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đã được triển khai. Không quân Hoàng gia Canada đã điều động nhiều trực thăng và máy bay vận tải, đưa các chuyên gia tìm kiếm cứu nạn nhảy dù trực tiếp xuống hiện trường.

Các tổ chức cứu hộ hàng không và chính quyền các thị trấn lân cận cũng lập tức cử hàng loạt xe cứu thương đến hỗ trợ vận chuyển nạn nhân.