Nguyên nhân phổ biến khiến đèn báo lỗi ABS

Hỏi:

Gần đây, tôi thấy có đề xuất đèn báo phanh ABS sáng sẽ trượt đăng kiểm. Vậy xin hỏi những nguyên nhân nào có thể khiến đèn báo này sáng?

Lê Việt Trung (phường Phương Liệt, Hà Nội)

Ảnh minh họa.

KTV Lê Đức Nguyên, Việt Đức Autospa (phường Thanh Xuân, Hà Nội) tư vấn:

ABS là hệ thống chống bó cứng phanh, giúp bánh xe không bị bó cứng khi phanh gấp, từ đó hỗ trợ duy trì khả năng điều khiển hướng đi của xe.

Có nhiều vấn đề có thể khiến đèn cảnh báo ABS bật sáng. Đầu tiên có thể là lỗi cảm biến tốc độ bánh xe và cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất.

Do nằm gần bánh xe, cảm biến tốc độ thường xuyên tiếp xúc với nước, bụi bẩn, đất đá và các tác động từ mặt đường. Cảm biến bị bẩn, ăn mòn, hư hỏng hoặc mất kết nối có thể gửi tín hiệu không ổn định, thậm chí không gửi tín hiệu, khiến đèn cảnh báo ABS bật sáng.

Ngoài ra, đèn báo ABS bật sáng cũng có thể do đứt cầu chì ABS hoặc hỏng bộ điều khiển ABS.

Bên cạnh đó khi dầu phanh thấp, đèn báo ABS cũng có thể bật sáng bởi hệ thống ABS phụ thuộc vào hệ thống thủy lực và lượng dầu phanh phù hợp. Do đó, mức dầu phanh thấp có thể làm giảm hiệu quả phanh và trong một số trường hợp khiến đèn cảnh báo phanh hoặc ABS bật sáng.

Ngoài ra, khi bơm thủy lực ABS gặp trục trặc, hoặc do dầu phanh nhiễm bẩn, sự cố điện hoặc hao mòn theo thời gian, hệ thống ABS có thể ngừng hoạt động và đèn cảnh báo bật sáng.

Để biết chính xác nguyên nhân, chủ xe cần đưa xe đến các garage uy tín hoặc cơ sở bảo hành bảo dưỡng chính hãng để được kiểm tra, sửa chữa để đảm bảo an toàn khi vận hành.