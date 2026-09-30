Nguyên nhân oanh tạc cơ Tu-95 Nga rơi khi vừa cất cánh

Vụ tai nạn khiến 6 trong số 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Người còn lại sống sót và được đưa tới bệnh viện điều trị.

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga trên biển Bering, ngày 18/2/2025. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Theo các nguồn tin quân sự Nga, chiếc máy bay gặp sự cố động cơ trong quá trình cất cánh rồi rơi xuống khu vực gần làng Krasnoyarovo. Vụ tai nạn khiến một đám cháy lớn bùng phát tại hiện trường.

Thông tin ban đầu từ truyền thông Nga, cho biết máy bay gặp nạn là Tu-154 thuộc căn cứ không quân Ukrainka của Bộ Quốc phòng Nga, chở theo 7 người. Tuy nhiên, hình ảnh và video xuất hiện sau đó tại hiện trường cho thấy phần đuôi đặc trưng của Tu-95. Âm thanh động cơ trong các đoạn video cũng được cho là phù hợp với cấu hình bốn động cơ cánh quạt quay ngược chiều của loại máy bay ném bom chiến lược này.

Tu-95MS, được NATO định danh là Bear-H, là biến thể máy bay ném bom tầm xa có nguồn gốc từ thời Liên Xô. Máy bay có khả năng mang tên lửa hành trình dưới cánh và đã được Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine, trong đó có việc phóng tên lửa hành trình Kh-101 nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. Phi hành đoàn tiêu chuẩn của Tu-95MS gồm 7 người.

Căn cứ không quân Ukrainka, nằm gần sông Amur, là căn cứ chủ lực của Nga dành cho lực lượng Tu-95MS tại khu vực Viễn Đông. Đây cũng từng là một trong những mục tiêu được nhắm tới trong Chiến dịch Mạng Nhện của Ukraine hồi tháng 6/2025. Trong chiến dịch này, các máy bay không người lái được giấu trong những xe tải đã được sử dụng để tấn công máy bay ném bom chiến lược Nga tại một số căn cứ không quân. Tuy nhiên, chiếc xe tải chở UAV hướng tới Ukrainka đã bốc cháy tại vùng Amur trước khi tới được căn cứ.

Sự cố động cơ từng dẫn tới những vụ tai nạn nghiêm trọng đối với Tu-95 hoạt động từ Ukrainka.

Tháng 6/2015, một chiếc Tu-95MS đã bốc cháy và trượt khỏi đường băng khi đang cất cánh sau khi một động cơ phát nổ. Vụ việc khiến một số thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và buộc Nga tạm đình chỉ hoạt động toàn bộ phi đội Tu-95 để kiểm tra.

Chỉ một tháng sau, một chiếc Tu-95MS khác của căn cứ Ukrainka tiếp tục gặp nạn tại vùng Khabarovsk. Ba trong số bốn động cơ bị hỏng khi máy bay đang bay, khiến 2 trong 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.