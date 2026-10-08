Nguyên nhân nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập sâu, nước rút chậm

Chiều 8-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chủ trì họp báo.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì họp báo

Tại họp báo, ông Phạm Quốc Huy, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, theo thống kê trong đợt mưa lớn vừa qua, Sở Xây dựng ghi nhận các vị trí ngập đã từng xuất hiện từ những năm qua. Tuy nhiên tùy theo điều kiện mưa, triều cường, hoặc mưa kết hợp triều cường thì mức độ ngập nước có thay đổi.

Nhiều tuyến đường có mức độ ảnh hưởng tăng về thời gian ngập, chiều sâu ngập, thời gian nước rút, như đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn, phường An Hội Tây); Quốc Hương, Thảo Điền, đường R12 (phường An Khánh). Một số tuyến đường nhánh, hẻm do xã phường quản lý cũng được phản ánh ngập nhiều như Mã Lò (phường Bình Trị Đông), hẻm thuộc đường Công Nghệ Mới, đường Liên ấp 123, đường Đê bao 2-3 (xã Tân Vĩnh Lộc).

Ông Phạm Quốc Huy, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM chia sẻ thông tin tại họp báo chiều ngày 8-10

Theo Sở Xây dựng TPHCM, nguyên nhân đầu tiên là do lượng mưa vượt tần suất so với thiết kế của hệ thống thoát nước hiện hữu, chỉ đáp ứng khi có vũ lượng 85,3mm trong 3 giờ. Tuy nhiên vào ngày 30-9 và 1-10, nhiều trạm đo ghi nhận lượng mưa trên 100mm trong 45 phút đến 1 giờ đồng hồ.

Bên cạnh đó, mưa diễn ra trên diện rộng, liên tiếp nhiều ngày, khiến mực nước sông, kênh, rạch dâng cao, hạn chế khả năng thoát nước; triều cường đạt mức cao…

Sở Xây dựng cũng cho biết việc thi công một số dự án cũng ảnh hưởng khả năng thoát nước; công tác quản lý, vận hành hệ thống cống theo phân cấp của một số xã, phường chưa đồng bộ; tình trạng lấn chiếm tại các tuyến kênh tiêu thoát vẫn còn tồn tại.

Trước những vấn đề nêu trên, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị tăng cường duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, thanh thải vật cản và xử lý nhanh các điểm tắc nghẽn do thi công; đồng thời tăng cường trực, vớt rác tại miệng thu, mở nắp hầm ga, sử dụng bơm ứng cứu và điều tiết giao thông tại điểm ngập...

Ngoài ra, Sở sẽ đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án lớn; rà soát hệ thống cống, kênh và cửa xả để xử lý những điểm nghẽn làm giảm khả năng thoát nước.