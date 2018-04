Nguyên nhân người phụ nữ khỏa thân tử vong trong ao cá

Qua công tác điều tra ban đầu, công an xác định, chị N tử vong trong ao cá là do tự tử.

Ngày 1.4, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã có thông tin chính thức về vụ việc người phụ nữ tử vong không mặc quần áo trong ao cá của gia đình ở khu vực. Nạn nhân là chị N.T.N. (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Phước, trú tỉnh Đồng Nai).

Lực lượng cứu hộ vớt một thi thể trước đó. Ảnh: C.T

Qua điều tra, công an xác định chị N. tử vong là do tự tử. Theo lời khai của Cương (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Nai, chồng chị N) với công an, chị N. bị bệnh trầm cảm trong thời gian gần đây. Trước lúc xảy ra vụ việc, giữa anh Cương và chị có mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau. Chị N. bực tức dắt con bỏ đi. Sau đó, anh Cương đã đi tìm và đưa cả 2 mẹ con về nhà.

Sáng 27.3, chị N. nói với anh Cương là đi giặt đồ ở sau nhà. Anh Cương đợi lâu không thấy vợ đi vào nên đã đi tìm thì phát hiện chị N. đã tử vong dưới ao trong tình trạng không mặc quần áo. Người chồng hô hoán và báo công an.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Sau khi khám nghiệm xong, công an đã bàn giao thi thể chị N. cho gia đình để an táng.

Chí Tâm