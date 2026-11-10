Nguyên nhân người phụ nữ bị đâm, bốc cháy tử vong ở Vĩnh Long

Chiều 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ bước đầu vụ án mạng xảy ra tại một nhà trọ ở ấp Phước Yên, xã Phú Quới.

Nạn nhân là chị P.T.N.H. (32 tuổi, quê xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long). Người liên quan đến vụ việc là Trần Bá Triết (24 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ), hiện đang được điều trị tại bệnh viện do bị bỏng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Theo thông tin xác minh ban đầu, chị H. và Triết có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, chị H. muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng Triết không đồng ý. Người này nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa giết bạn gái.

Tối 9/11, Triết đến phòng trọ tìm chị H. nhưng không được mở cửa. Sau đó, người này đi mua một can xăng rồi quay lại khu nhà trọ.

Khoảng 0h ngày 10/11, Triết dùng kẽm chốt cửa bên ngoài các phòng trọ rồi đến phòng số 4, nơi chị H. đang thuê. Tại đây, hai người xảy ra cự cãi. Triết dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị H., sau đó tạt xăng châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên, chị H. bị thương chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng quần áo bốc cháy. Người dân phát hiện sự việc, tổ chức dập lửa và trình báo công an. Tuy nhiên, khi lực lượng cấp cứu đến kiểm tra, nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan điều tra khám nghiệm tại khu vực gần hiện trường. Ảnh: T.X

Sau khi gây án, Triết cũng bị bỏng, bỏ chạy khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, người này vứt bỏ con dao bên bụi cỏ rồi đón taxi đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu.

Làm việc với cơ quan công an, Triết bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội, khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm do chị H. muốn chia tay nhưng mình không đồng ý. Do sức khỏe còn yếu, Triết chưa thể làm việc nhiều với cơ quan điều tra.

Theo nhận định ban đầu, chị H. tử vong do sốc mất máu cấp kết hợp ngạt khói. Nguyên nhân chính xác đang chờ kết luận giám định.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.