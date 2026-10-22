Nguyên nhân nghi phạm chặn xe, đâm tử vong tài xế ô tô

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Quý Hoan (SN 1979, thường trú tại xã Xuân Mai, hiện ở phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Quý Hoan - nghi phạm chặn xe, đâm tử vong tài xế ô tô.

Theo điều tra ban đầu, Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ. (SN 1980, thường trú tại Hải Phòng, hiện ở phường Bồ Đề) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là chị N.T.H.

Do đó, chiều 20/10, khi phát hiện anh Đ. lái ô tô trên phố Bắc Cầu, Hoan điều khiển xe máy đuổi theo, chặn đầu ô tô tại khu vực đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu.

Tại đây, Hoan giật tay nắm cửa ghế lái nhưng không mở được do cửa xe đã khóa. Đối tượng sau đó lấy búa trong cốp xe máy, đập vỡ kính ô tô rồi dùng tay đấm vào miệng anh Đ. trong lúc hai bên giằng co.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tài xế ô tô bị chặn đường, đâm tử vong. (Ảnh: D.P)

Rời khỏi hiện trường, Hoan đi khoảng 200-300m thì lấy một con dao tại cửa hàng bán thịt lợn, sau đó tiếp tục tìm anh Đ. Khi gặp nạn nhân, Hoan dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Đ. tử vong.

Sau khi gây án, Hoan để lại con dao trong ô tô của nạn nhân rồi điều khiển xe máy rời đi.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi được vận động, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.