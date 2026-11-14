Nguyên nhân Mỹ ra lệnh cấm bay trên toàn quốc: Có thể do lỗi hệ thống không lưu

Ngày 13/11, Mỹ đã ban hành lệnh cấm máy bay khởi hành từ tất cả sân bay trên cả nước.

Về nguyên nhân cụ thể, hãng thông tấn UNN dẫn thông tin không chính thức từ hành khách và phi hành đoàn tại Mỹ, lệnh hạn chế bay có thể liên quan đến trục trặc của thiết bị hoặc hệ thống liên lạc được các kiểm soát viên không lưu sử dụng.

Hệ thống kiểm soát không lưu (Air Traffic Control - ATC) giữ vai trò điều phối hoạt động của máy bay trên bầu trời và tại các sân bay. Thông qua hệ thống radar, thiết bị giám sát và các kênh liên lạc vô tuyến, kiểm soát viên không lưu theo dõi vị trí, độ cao, tốc độ và hướng di chuyển của máy bay; đồng thời đưa ra chỉ dẫn về đường bay, thời điểm cất cánh, hạ cánh và thay đổi độ cao khi cần thiết.

Hệ thống này cũng giúp điều phối mật độ, khoảng cách giao thông hàng không, phối hợp hoạt động giữa các sân bay và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình bay.

Vì vậy, sự cố đối với thiết bị liên lạc hoặc hệ thống phục vụ kiểm soát không lưu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phối hợp giữa phi công và kiểm soát viên, buộc cơ quan hàng không phải hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động cất cánh để bảo đảm an toàn.

Mỹ cấm vừa ban hành lệnh trên toàn quốc.

Trong khi đó, bản thân lệnh của FAA chỉ đề cập đến tình huống khẩn cấp và yêu cầu bảo đảm an toàn hàng không, mà không nêu cụ thể thiết bị nào đã gặp sự cố.

Trước đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã đưa ra lệnh khẩn cấp vì lý do an toàn, theo Axios. Chi tiết theo tuyên bố của FAA, tất cả máy bay đang chuẩn bị khởi hành phải ở lại mặt đất cho đến khi nhận được chỉ thị tiếp theo từ Trung tâm Chỉ huy FAA.

“Do tình huống khẩn cấp và vì lý do an toàn, theo lệnh của Trung tâm Chỉ huy FAA, lệnh cấm khởi hành đã được áp dụng tại tất cả các sân bay. Tất cả máy bay đang chuẩn bị khởi hành phải ở lại mặt đất cho đến khi có thông báo mới”, nội dung lệnh nêu rõ.

Trong khi đó, các chuyến bay quốc tế đang đến Mỹ sẽ được xử lý riêng theo từng trường hợp.