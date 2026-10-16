Nguyên nhân mưa dông bất thường ở Nam Bộ

Nam Bộ mưa lớn bất thường

Theo dự báo viên Kiều Thị Thúy, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ, ngày 15/10 có xu hướng gia tăng mưa rõ rệt do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao. Ngày 16/10, các khối mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, gây mưa rào và dông trên diện rộng ở Nam Bộ.

Nhận định xu hướng thời tiết những ngày tới, dự báo viên Kiều Thị Thúy cho biết nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục tăng cường hoạt động, tác động đến khu vực Nam Bộ và TPHCM. Trong các ngày từ 16-18/10, khu vực này dự báo duy trì trạng thái mưa rào và giông diện rộng. Nhiều nơi tiếp tục có mưa to, cục bộ mưa rất to.

Nam Bộ mưa lớn bất thường kéo dài nhiều ngày. Ảnh: PV

Mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối, song tại một số nơi có thể xuất hiện sớm hơn. Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm cho người và tài sản.

Đợt mưa kéo dài trong những ngày cuối tuần có thể ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, lao động và sản xuất. Người dân, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển ngoài trời, cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết và có phương án phòng tránh phù hợp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (16/10), khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo ngày và đêm 16/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông ở Nam Bộ còn duy trì đến cuối tháng 10

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết căn cứ số liệu quan trắc được và trên các sản phẩm dự báo từ mô hình số trị cho thấy nguyên nhân gây mưa kéo dài ở miền Trung là do ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp kết hợp với địa hình miền Trung và các nhiễu động gió đông yếu tầng cao.

Còn ở Nam Bộ, mưa lớn kéo dài nhiều ngày là do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc, kết hợp với hoạt động của gió đông yếu tầng cao.

Dự báo trong khoảng ngày 20 - 22/10, do ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp kết hợp với địa hình miền Trung và các nhiễu động gió đông yếu tầng cao. Mưa lớn có thể quay trở lại các tỉnh từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cục bộ sẽ có những điểm xảy ra mưa to đến rất to.

Còn tại Nam Bộ, do hoạt động của rãnh áp thấp trên khu vực biển phía nam vẫn duy trì từ nay đến những ngày cuối tháng 10, mưa rào và dông rải rác vẫn xảy ra trên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, mưa lớn tập trung xảy ra trong khoảng chiều và tối, ban ngày giảm mây, trời có nắng.

Trên biển, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Dự báo từ ngày 17/10, gió tại khu vực này có xu hướng giảm dần. Ngoài ra, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan cùng khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nguy hiểm cần thường xuyên cập nhật dự báo, chủ động phòng tránh dông lốc, gió mạnh và sóng lớn nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.