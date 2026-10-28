Nguyên nhân khó tin khiến 2 tàu cao tốc Tây Ban Nha lao vào nhau, 64 người chết

Hiện trường vụ tai nạn tàu thảm khốc ở Tây Ban Nha.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 28/10, Bộ trưởng Óscar Puente cho biết khi xảy ra vụ việc, sự cố máy tính tại hệ thống tín hiệu chính LZB kích hoạt cơ chế dừng tự động đối với tất cả các đoàn tàu trong khu vực, bao gồm đoàn tàu cao tốc Renfe và đoàn tàu Iryo.

Sau đó, hệ thống điều khiển của Adif - cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha - tiếp quản việc vận hành. Nhân viên vận hành cho phép Renfe tiếp tục hành trình, mặc dù tín hiệu đỏ cấm di chuyển vẫn đang được bật và đoàn tàu Iryo vẫn nằm bất động trên đường ray, ở vị trí cách Renfe khoảng 25 km về phía trước.

Hình ảnh hai đoàn tàu bị hư hại nghiêm trọng sau va chạm.

Renfe được phép tiếp tục chạy mà không bị áp đặt bất kỳ giới hạn tốc độ nào. Vì vậy, từ 8 giờ 36 phút đến 8 giờ 52 phút sáng theo giờ địa phương, đoàn tàu này di chuyển khoảng 25 km với tốc độ gần 200 km/h, trước khi đâm vào đoàn tàu Iryo đang dừng trên đường ray. Bộ trưởng Puente mô tả vụ tai nạn là “thực sự khó tin”, đồng thời cho rằng quyết định của trung tâm điều hành về việc cho phép tàu Renfe tiếp tục chạy trong khi tàu Iryo vẫn dừng trên đường ray là điều “không thể giải thích được”.

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Tây Ban Nha hiện đã tăng lên 64.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cam kết các cơ quan chức năng sẽ điều tra đến cùng, khẳng định mọi hành vi sơ suất, nếu được phát hiện, sẽ bị xử lý với “mức độ nghiêm khắc cao nhất”.

Người nhà nạn nhân chờ tin. Ít nhất 64 người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

“Chúng ta sẽ làm rõ đến cùng sự việc này. Nếu có sự sơ suất, điều đó sẽ được đưa ra ánh sáng. Nếu hệ thống an toàn có những thiếu sót, chúng sẽ được xử lý với mức độ nghiêm khắc cao nhất”, ông Sánchez tuyên bố.

Thủ tướng nhấn mạnh Tây Ban Nha đã phải hứng chịu hai thảm kịch đường sắt cao tốc nghiêm trọng chỉ trong cùng một năm. Ông nói thêm rằng nếu cần tăng cường hơn nữa các biện pháp an toàn để khôi phục niềm tin của công chúng vào hệ thống đường sắt cao tốc, chính phủ sẽ thực hiện.

“Đối với một đất nước như Tây Ban Nha, việc phải hứng chịu hai vụ tai nạn đường sắt cao tốc trong cùng một năm là điều không thể chấp nhận được”, ông Sánchez nói. Ông khẳng định chính quyền sẽ triển khai mọi biện pháp được đánh giá là cần thiết.