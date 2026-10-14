Nguyên nhân khiến nam diễn viên nổi tiếng showbiz qua đời ở tuổi 34

Theo MyDaily, ngày 13/10 (giờ địa phương), người đại diện của nam diễn viên RJ Mitte xác nhận với Page Six rằng anh đã qua đời ở tuổi 34 do tự tử.

Hiện nguyên nhân tử vong chính thức vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan giám định pháp y sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm. Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra không phát hiện dấu hiệu cho thấy có hành vi sát hại liên quan đến vụ việc.

Người đại diện của nam diễn viên RJ Mitte xác nhận với Page Six rằng anh đã qua đời ở tuổi 34 do tự tử.

Trước đó, đại diện của RJ Mitte đã phát đi thông báo xác nhận tin buồn, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương đối với nam diễn viên.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi bi thảm của RJ Mitte, một diễn viên được yêu mến, nhà hoạt động từ thiện và người luôn nhiệt thành đấu tranh cho quyền lợi của người khuyết tật", người đại diện chia sẻ.

RJ Mitte được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất qua vai Walter "Flynn" White Jr., con trai của nhân vật Walter White trong loạt phim truyền hình nổi tiếng Breaking Bad do AMC sản xuất.

Đáng chú ý, nam diễn viên mắc chứng bại não ngoài đời thực. Chính những trải nghiệm cá nhân đã giúp anh mang đến sự chân thực cho nhân vật, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc sống của người khuyết tật.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, RJ Mitte còn dành nhiều thời gian tham gia các chương trình thiện nguyện và vận động xã hội.

Theo người đại diện, nam diễn viên từng đảm nhận vai trò đại sứ cho tổ chức United Cerebral Palsy và hệ thống bệnh viện nhi Shriners Children's. Anh cũng giữ vị trí chủ tịch Mitte Foundation, tích cực hỗ trợ những dự án cộng đồng và hoạt động từ thiện.

Thông qua sức ảnh hưởng của mình, RJ Mitte mong muốn xóa bỏ những định kiến đối với người khuyết tật, đồng thời thúc đẩy cơ hội được đại diện bình đẳng hơn trong ngành giải trí và xã hội.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, RJ Mitte còn dành nhiều thời gian tham gia các chương trình thiện nguyện và vận động xã hội.

Đáng chú ý, cuộc phỏng vấn trên chương trình Joe Vulpis Podcast được phát sóng ngày 5/10 đã trở thành một trong những lần chia sẻ cuối cùng của nam diễn viên trước khi qua đời.

Trong cuộc trò chuyện, nam diễn viên RJ Mitte nhắc lại quá trình hóa thân vào nhân vật trong Breaking Bad, đồng thời bày tỏ quan điểm về việc sống trọn vẹn từng ngày.

"Tôi đang sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn. Tôi biết thời gian dành cho mình là hữu hạn, vì vậy tôi luôn cố gắng hết sức", nam diễn viên chia sẻ.

RJ Mitte từng chia sẻ cách đây chưa lâu rằng đang sống một cách trọn vẹn.

Sau khi thông tin RJ Mitte qua đời được công bố, Bryan Cranston - người đảm nhận vai Walter White, cha của nhân vật do RJ Mitte thủ vai trong Breaking Bad đã đăng tải hình ảnh cũ của cả hai để tưởng nhớ đồng nghiệp.

Nam tài tử bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của RJ Mitte, đồng thời cho biết thông tin nam diễn viên tự kết thúc cuộc đời khiến ông đặc biệt đau lòng.

Sự ra đi của RJ Mitte để lại nhiều tiếc nuối đối với những người từng yêu mến anh qua Breaking Bad. Bên cạnh dấu ấn trên màn ảnh, nam diễn viên còn được ghi nhận bởi những nỗ lực bền bỉ nhằm nâng cao nhận thức về người khuyết tật và thúc đẩy sự hòa nhập trong cộng đồng.