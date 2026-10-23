Nguyên nhân khiến lợi nhuận TPS đi xuống dù doanh thu tăng

Chứng khoán TPS hoàn thành 73% kế hoạch năm sau 9 tháng dù lãi quý 3 giảm hơn 30% YoY. Ảnh: TPS

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã: ORS) công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu hoạt động đạt khoảng 489 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt khoảng 195 tỷ đồng, tăng 16% YoY. Tuy nhiên, khoản lỗ từ nhóm tài sản này tăng 247% YoY, lên khoảng 191 tỷ đồng. Chênh lệch giữa hai khoản chỉ còn khoảng 4 tỷ đồng. Các khoản lãi, lỗ này phát sinh từ việc bán tài sản và đánh giá lại tài sản còn nắm giữ.

Bên cạnh đó, thu từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, cho vay và môi giới chứng khoán đều tăng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt khoảng 45 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt khoảng 66 tỷ đồng, tăng 141% YoY và doanh thu môi giới chứng khoán đạt khoảng 25 tỷ đồng, tăng 31% YoY.

Dù doanh thu tăng, chi phí hoạt động tại công ty cũng tăng nhanh hơn, ở mức 176% YoY, lên khoảng 221 tỷ đồng. Chi phí tài chính đạt khoảng 142 tỷ đồng, tăng 14% YoY.

Kết quả, TPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt khoảng 108,5 tỷ đồng, giảm gần 19% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 86,4 tỷ đồng, giảm 35% YoY.

Theo giải trình của TPS, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 giảm chủ yếu do việc đánh giá lại và mua bán tài sản tài chính FVTPL.

Trong đó, việc đánh giá lại tài sản chiếm khoảng 55% mức giảm lợi nhuận. Kết quả đánh giá lại chuyển từ lãi 2,08 tỷ đồng cùng kỳ sang lỗ 11,87 tỷ đồng, khiến lợi nhuận giảm 13,95 tỷ đồng. Theo công ty, đây là khoản lỗ chưa thực hiện, phát sinh do biến động giá thị trường tại thời điểm cuối kỳ và có thể được hoàn nhập nếu thị trường phục hồi.

Khoảng 45% mức giảm lợi nhuận còn lại đến từ hoạt động mua bán tài sản FVTPL. Cụ thể, khoản lỗ bán tài sản thuộc nhóm này tăng 109,62 tỷ đồng, là nguyên nhân chính làm tăng chi phí đã thực hiện trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TPS ghi nhận doanh thu hoạt động khoảng 1.125 tỷ đồng, tăng 3% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 313 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 250 tỷ đồng, gấp gần 12 lần. Mức tăng lợi nhuận tính bằng lần một phần đến từ nền so sánh thấp của 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, TPS đặt mục tiêu doanh thu 2.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 428 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty thực hiện khoảng 73% kế hoạch lợi nhuận năm. Kế hoạch này được xây dựng trong giai đoạn TPS tái cấu trúc sau khi trở thành công ty con của TPBank.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TPS đạt hơn 17.313 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cuối quý 2/2026 và 21% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay ký quỹ tại công ty đạt gần 2.663 tỷ đồng, tăng hơn 42% sau một quý và khoảng 86% so với đầu năm. Tính cả các khoản ứng trước tiền bán, tổng các khoản cho vay đạt hơn 2.790 tỷ đồng, tăng khoảng 48% so với cuối tháng 6.

Cùng với việc mở rộng cho vay, cơ cấu tài sản tài chính của TPS có sự dịch chuyển. Giá trị hợp lý danh mục FVTPL giảm từ khoảng 5.526 tỷ đồng cuối quý 2/2026 xuống còn 2.895 tỷ đồng cuối tháng 9, tương ứng giảm gần 48%.

Ngược lại, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ khoảng 1.609 tỷ đồng lên hơn 4.170 tỷ đồng, gấp khoảng 2,6 lần sau một quý.

Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tại cuối quý 3/2026 đạt khoảng 1.593 tỷ đồng, gồm hơn 1.223 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi và gần 370 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền tại TPS giảm từ khoảng 908 tỷ đồng cuối quý 2/2026 xuống còn 702 tỷ đồng cuối tháng 9, tương ứng giảm khoảng 23%. Khoản mục này cũng thấp hơn đáng kể mức gần 5.981 tỷ đồng đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, vay ngắn hạn tăng từ khoảng 2.339 tỷ đồng cuối quý 2/2026 lên hơn 3.740 tỷ đồng cuối tháng 9, tương ứng tăng gần 60%. Tổng nợ phải trả tại công ty tăng hơn 26% so với cuối quý trước, lên khoảng 9.426 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 22/10, cổ phiếu ORS tăng 950 đồng, tương ứng 6,48%, lên 15.600 đồng/cp, nối tiếp phiên tăng 6,93% trước đó. Khối lượng giao dịch đạt hơn 10,1 triệu cổ phiếu, giảm 22,8% so với phiên 21/10; giá trị giao dịch giảm 20,5%, từ 189,31 tỷ đồng xuống 150,46 tỷ đồng.