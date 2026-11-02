Nguyên nhân Giáo sư X Patrick Stewart qua đời ở tuổi 86

Patrick Stewart, nam diễn viên người Anh nổi tiếng với vai Giáo sư Charles Xavier trong loạt phim X-Men và thuyền trưởng Jean-Luc Picard của Star Trek, qua đời ngày 28/10/2026, hưởng thọ 86 tuổi. Thông tin được công bố trên tài khoản mạng xã hội của ông ngày 29/10, khiến người hâm mộ điện ảnh quốc tế tiếc thương.

Theo Reuters, Patrick Stewart trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ), trong sự chăm sóc của người vợ Sunny Ozell. Đại diện của nam diễn viên cho biết ông trải qua hành trình chống chọi với bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ thể Lewy. Đây là hai căn bệnh liên quan đến sự suy giảm chức năng não bộ, ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng nhận thức và sinh hoạt thường ngày.

Nam diễn viên Patrick Stewart.

Thông báo từ phía đại diện mô tả những ngày cuối đời của Patrick Stewart có sự hiện diện của gia đình, bạn bè, âm nhạc, những lời cầu nguyện và tình yêu thương. Thông tin về tình trạng bệnh của ông trước đó không được công khai rộng rãi. Vì vậy, sự ra đi của nam diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Sinh năm 1940 tại Yorkshire (Anh), Patrick Stewart có tuổi thơ không mấy dễ dàng. Ông từng trải qua hoàn cảnh gia đình khó khăn trước khi tìm thấy niềm đam mê diễn xuất. Năm 1966, ông gia nhập Royal Shakespeare Company, bắt đầu hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và xây dựng danh tiếng qua nhiều vở kịch kinh điển.

Bước ngoặt lớn đến với Patrick Stewart khi ông đảm nhận vai thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong series Star Trek: The Next Generation (1987-1994). Nhân vật này đưa tên tuổi ông đến với đông đảo khán giả quốc tế, đồng thời giúp ông trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng phim khoa học viễn tưởng.

Năm 2000, Patrick Stewart tiếp tục tạo dấu ấn khi hóa thân thành Giáo sư Charles Xavier trong X-Men. Với hình ảnh người đứng đầu trường học dành cho dị nhân, sở hữu năng lực ngoại cảm và luôn theo đuổi sự hòa bình giữa con người với dị nhân, ông trở thành một phần không thể thiếu của thương hiệu điện ảnh đình đám.

Tạo hình của Patrick Stewart trong series "Star Trek: The Next Generation".

Trong hơn 25 năm, Patrick Stewart nhiều lần trở lại với vai diễn này qua các phần phim như X2: X-Men United, X-Men: The Last Stand, X-Men: Days of Future Past và Logan. Đặc biệt, Logan (2017) được xem là một trong những màn thể hiện giàu cảm xúc nhất của ông khi khắc họa Giáo sư X ở tuổi già, đối diện với những mất mát và sự suy giảm sức khỏe.

Không chỉ thành công về mặt diễn xuất, những bộ phim có Patrick Stewart tham gia còn đạt doanh thu phòng vé ấn tượng. X-Men: Days of Future Past thu về khoảng 747,9 triệu USD, tương đương 19.668 tỷ đồng. Trong khi đó, Logan đạt khoảng 614,2 triệu USD, tương đương 16.154 tỷ đồng; X-Men: The Last Stand thu về khoảng 459,3 triệu USD, tương đương 12.086 tỷ đồng. Đây là những dấu mốc cho thấy sức hút của thương hiệu mà ông gắn bó.

Ngoài điện ảnh, Patrick Stewart còn được công nhận qua nhiều giải thưởng sân khấu và truyền hình. Ông giành hai giải Laurence Olivier, một giải Grammy và được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ năm 2010 vì những đóng góp cho nghệ thuật biểu diễn.

Trước khi qua đời, Patrick Stewart vẫn tham gia các dự án điện ảnh. Ông góp giọng trong The Sheep Detectives và hoàn thành vai Giáo sư X trong Avengers: Doomsday, dự kiến ra rạp tháng 12/2026. Theo thông tin được công bố, đây là lần xuất hiện cuối cùng của ông trong vai diễn đã gắn bó với tên tuổi suốt nhiều năm.

Sự ra đi của Patrick Stewart khép lại hành trình hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Với khán giả toàn cầu, ông không chỉ là Giáo sư X của X-Men mà còn là một trong những diễn viên sân khấu và màn ảnh có ảnh hưởng lớn của điện ảnh Anh.