Hàng loạt sự cố công nghệ bất ngờ xảy ra tại Mỹ đã gây tâm lý bất an trong dư luận và buộc các quan chức cấp cao nước này phải lên tiếng bác bỏ những đồn đoán tràn lan, từ nghi vấn tấn công mạng có chủ đích cho đến vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI) mất kiểm soát.

Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các hệ thống cũ kỹ, quá phức tạp. Giáo sư khoa học thông tin Steven Jackson tại Đại học Cornell cho rằng các hệ thống này tích hợp phần mềm với thiết bị vật lý, do đó việc sửa chữa một bộ phận này sẽ dễ làm hỏng một bộ phận khác.

Một nguyên nhân khác nằm ở công nghệ điện toán đám mây – các mạng lưới máy tính quy mô lớn được các công ty thuê ngoài để lưu trữ dữ liệu và vận hành chương trình thay vì sử dụng máy chủ nội bộ. Do đó, khi một nhà cung cấp gặp sự cố, dù là nhỏ, hàng triệu người dùng có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Trong khi đó, các công ty lại đang giảm đội ngũ nhân sự bảo trì hệ thống. Một bộ phận nhân sự kỹ thuật đang bị AI thay thế, song các chuyên gia cảnh báo mã nguồn do AI viết không thể hiểu được cách toàn bộ hệ thống kết nối với nhau. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng áp lực khi các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng xấu đến các trang thiết bị./.