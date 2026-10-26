Nguyên nhân gây đợt mưa rất lớn ở Trung Bộ những ngày tới

Tối ngày 26/10, bà Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực Trung Bộ sẽ xuất hiện đợt mưa lớn trong những ngày tới. Lượng mưa tại một số nơi có thể vượt 250mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Hiện nay, không khí lạnh tăng cường lệch đông đang ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Từ chiều tối 26/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 80mm.

Trung Bộ hứng đợt mưa rất lớn trong những ngày tới. Ảnh: T.A

Đáng chú ý, từ chiều tối 27/10 đến ngày 29/10, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Những hình thế thời tiết này khiến khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông.

"Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, với lượng mưa trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc", bà Phạm Thị Thanh Hoa cho biết.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra.