Nguyên nhân đường Cổ Linh, Hà Nội luôn tắc vào giờ cao điểm

Phương tiện tham gia giao thông đông, xe di chuyển chậm xuống đường Đàm Quang Trung. Ảnh chụp 17h ngày 6/10. Ảnh: VA

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống chiều 6/10, tại khu vực nút giao cầu Vĩnh Tuy - Cổ Linh, phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển chậm qua khu vực rào chắn công trường nhưng chưa xảy ra ùn tắc kéo dài.

Khoảng 17h, tại đường dẫn xuống cầu Vĩnh Tuy nối với đường Đàm Quang Trung (phường Long Biên, Hà Nội), mật độ phương tiện tăng cao. Ở chiều từ nội thành sang Long Biên, ô tô, xe máy nối đuôi nhau, nhích từng chút. Dù vậy, giao thông vẫn được duy trì, chưa xảy ra ùn tắc cục bộ.

Các phương tiện nối đuôi nhau xuống đường Đàm Quang Trung. Ảnh chụp 17h ngày 6/10. Ảnh: VA

Thậm chí, dù xảy ra va chạm nhẹ giữa hai ô tô con trên đường dẫn xuống phố Đàm Quang Trung, các bên đã nhanh chóng xử lý và rời đi nên không gây ra ùn tắc.

2 xe xảy ra sự cố va chạm nhẹ nhưng nhanh chóng rời đi và không gây ùn tắc. Ảnh chụp 17h ngày 6/10. Ảnh: VA

Một chủ quán nước trên đường Đàm Quang Trung cho biết, tình trạng phương tiện đông, di chuyển chậm thường xảy ra vào cuối giờ chiều.

"Căng thẳng nhất là khoảng 17h30-18h. Nhiều hôm đường kẹt cứng, xe không nhúc nhích được. Có ngày ùn tắc kéo dài đến hơn 22h mới thông thoáng. Trước đây, tuyến đường này thoáng và dễ đi hơn nhiều", người này nói.

Lòng đường bị thu hẹp do vướng rào chắn, biển báo công trường đang thi công. Ảnh chụp 17h ngày 6/10. Ảnh: VA

Theo quan sát, một trong những nguyên nhân khiến dòng xe di chuyển chậm là do rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh đã chiếm một phần lòng đường dẫn xuống và lên cầu trên phố Đàm Quang Trung. Mặt đường bị thu hẹp tạo thành 'nút thắt cổ chai' tạm thời, song các phương tiện vẫn nối đuôi nhau qua khu vực công trường trong trật tự.

Hầm chui nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy là dự án trọng điểm, có tổng mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng, nhằm giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội.

Để phục vụ thi công, từ ngày 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh. Phương án được thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Tại điểm mở dải phân cách đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ô tô bị cấm quay đầu và rẽ trái trong hai khung giờ cao điểm, từ 6h30-8h30 và 16h30-18h30. Các phương tiện có nhu cầu quay đầu phải tiếp tục di chuyển đến điểm mở tiếp theo.

Tại điểm mở dải phân cách giao giữa đường Cổ Linh và phố Trần Đăng Khoa, xe khách và phương tiện có tải trọng trên 3,5 tấn bị cấm quay đầu. Các phương tiện này được hướng dẫn đến điểm mở tiếp theo.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công, Đội CSGT đường bộ số 5 phối hợp với Thanh tra GTVT và Công an phường Long Biên tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện từ xa và tại khu vực công trường.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 tại hiện trường cho biết, sau khi phương án điều chỉnh tổ chức giao thông được triển khai từ ngày 27/9, tình hình giao thông trên đường Cổ Linh và khu vực lân cận cơ bản ổn định. Các phương tiện chấp hành hướng dẫn, chưa ghi nhận ùn tắc kéo dài hoặc xáo trộn lớn so với trước khi điều chỉnh.

Theo lực lượng chức năng, việc cấm ô tô quay đầu, rẽ trái tại điểm mở đối diện ngõ 64 Cổ Linh trong giờ cao điểm giúp giảm xung đột giữa các dòng phương tiện. Tại điểm mở giao với phố Trần Đăng Khoa, việc hạn chế xe khách và xe tải trên 3,5 tấn quay đầu cũng góp phần hạn chế xe lớn cắt ngang dòng phương tiện.

Lượng phương tiện đông, các dòng xe di chuyển chậm qua khu vực rào chắn công trường nhưng chưa xảy ra ùn tắc. Ảnh chụp 17h ngày 6/10. Ảnh: VA

Đội CSGT đường bộ số 5 phối hợp cùng Công an phường Long Biên và lực lượng an ninh cơ sở túc trực tại các điểm nóng trên tuyến Đàm Quang Trung – Cổ Linh. Lực lượng chức năng tập trung điều tiết, phân luồng vào giờ cao điểm và kịp thời xử lý sự cố phát sinh, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong suốt thời gian thi công.