Nguyên nhân dẫn đến việc nhân viên y tế rút dao truy sát Hiệu trưởng ngay tại trường cấp 3

Trước đó, qua xác minh, vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/11/2026, Phạm Hoàng Phương, nhân viên y tế học đường Trường Trung học phổ thông An Biên đến phòng làm việc của ông Quách Mạnh H. (SN 1968, trú tại xã An Biên, tỉnh An Giang), là Hiệu trưởng để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác.

Phạm Hoàng Phương tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi, Phạm Hoàng Phương đã sử dụng dao (loại dao yếm, dài khoảng 40 cm) mang theo từ trước tấn công ông Quách Mạnh H., gây thương tích ở vùng tay.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa Phạm Hoàng Phương về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ các vật chứng có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.