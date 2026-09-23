Nguyên nhân cái chết của diễn viên 'Heroes' ở tuổi 36

Theo Variety, Văn phòng Pháp y Quận Greenville (bang South Carolina, Mỹ) kết luận nguyên nhân tử vong của Hayden Panettiere là "ngộ độc độc tính từ fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol và Quetiapine". Cơ quan chức năng nhấn mạnh không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu ngoại lực hay chấn thương nào tác động, đồng thời khẳng định đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Trong danh mục các chất được phát hiện, Fentanyl là chất ma túy tổng hợp có biệt dược cực mạnh, còn 4-ANPP là tiền chất hóa học dùng để sản xuất bất hợp pháp loại ma túy này. Ngoài ra, Alprazolam (thường biết đến qua thương hiệu Xanax) là thuốc chống hoảng loạn, Methocarbamol là thuốc giãn cơ, còn Quetiapine là thuốc chống loạn thần dùng trong điều trị tâm thần phân liệt và trầm cảm nặng.

Nữ diễn viên Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 36. Ảnh: Everett Collection, NBC.

Nữ diễn viên qua đời vào ngày 16/8 ở tuổi 36. Khoảng 13h51 cùng ngày, tổng đài 911 nhận thông báo về một trường hợp ngưng tim. Đội cứu hộ khẩn cấp lập tức có mặt và phát hiện Panettiere trong trạng thái bất tỉnh tại căn hộ cô đang tạm trú. Dù đã nỗ lực áp dụng các biện pháp cấp cứu hồi sức, các bác sĩ xác nhận cô tử vong lúc 14h32.

Cảnh sát Greenville khẳng định không có dấu hiệu ngộ sát hay yếu tố nghi vấn nào liên quan đến cái chết của nữ diễn viên. Cuộc gọi cấp cứu ban đầu được thực hiện bởi một người quen của Panettiere.

Hayden Panettiere bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1994 qua phim truyền hình One Life to Live, trước khi tiếp tục gây ấn tượng trong Guiding Light. Năm 9 tuổi, cô lồng tiếng cho Công chúa Dot trong phim hoạt hình A Bug’s Life (1998) của Pixar và đảm nhận vai diễn đáng nhớ trong tác phẩm điện ảnh Remember the Titans (2000).

Tên tuổi của Panettiere bước lên tầm quốc tế vào năm 2006 khi cô thủ vai nữ sinh sở hữu khả năng siêu phục hồi trong series bom tấn Heroes của NBC. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định tài năng qua series âm nhạc Nashville (2012-2018) - vai diễn mang về cho cô hai đề cử Quả cầu Vàng, cùng thương hiệu điện ảnh kinh dị đình đám Scream 4 (2011) và Scream 6 (2023). Tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của cô là bộ phim Sleepwalker, ra mắt vào tháng 1 vừa qua.

Bên cạnh phim ảnh, cuộc sống của Panettiere trải qua không ít biến cố. Cô có một con gái chung tên Kaya (11 tuổi) với hôn phu cũ - cựu tay đấm quyền anh Wladimir Klitschko. Năm 2018, nữ diễn viên quyết định trao quyền nuôi con hoàn toàn cho Klitschko trong thời gian cô phải điều trị trầm cảm.

Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2022, cô chia sẻ: "Tôi từng ở trên đỉnh cao nhưng chính tôi đã phá hủy nó. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để chữa lành bản thân và phải học cách đối diện với sự thật".

Tháng 2/2023, Panettiere trải qua cú sốc khi em trai duy nhất của cô, nam diễn viên Jansen Panettiere, đột ngột qua đời ở tuổi 28 do biến chứng tim.

Đầu năm nay, Panettiere phát hành cuốn hồi ký This Is Me: A Reckoning, chia sẻ về góc khuất của sự nổi tiếng từ nhỏ, các mối quan hệ tình cảm, sự nghiệp.