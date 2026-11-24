Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội (thứ 2 từ phải sang), trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn sau sự cố sập nhà

Khoảng 8h05 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường.

Hiện trường vụ nổ

Công tác cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an); Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ là một cửa hàng kinh doanh ăn uống có kết cấu 1 tầng. Vụ nổ khiến công trình bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng kết hợp với chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân. Đồng thời, các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh, trật tự.

Hiện trường vụ nổ.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 11 người bị thương và 2 người tử vong ra khỏi hiện trường, bàn giao cho lực lượng y tế. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tiếp tục.

Qua xác minh sơ bộ, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas, gây sập đổ một phần căn nhà 1 tầng nằm phía sau khu tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết.

Hiện Chủ tịch UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời xác định danh tính các nạn nhân, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.