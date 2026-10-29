Nguyên nhân ban đầu vụ 2 tàu cao tốc Tây Ban Nha đâm nhau

Nhà chức trách cho biết vụ hai đoàn tàu va chạm tại Tây Ban Nha hôm 28/10 có thể xuất phát từ cả sự cố hệ thống máy tính lẫn sai sót của con người.

Ít nhất 68 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi một đoàn tàu đâm vào đuôi đoàn tàu khác gần thị trấn Urda, thuộc tỉnh Toledo, trên tuyến đường sắt cao tốc nối Madrid với Seville, theo CNN.

Đoàn tàu do công ty đường sắt quốc gia Tây Ban Nha Renfe vận hành đã đâm vào một đoàn tàu đang dừng của công ty tư nhân Iryo. Vào thời điểm đó, hoạt động đường sắt trong khu vực bị gián đoạn do sự cố với hệ thống an toàn quản lý tàu LZB.

Đây là vụ tai nạn đường sắt gây chết người thứ ba tại Tây Ban Nha trong năm nay. Trước đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Córdoba hồi tháng 1 khiến hơn 40 người thiệt mạng, trong khi một vụ trật bánh gần Barcelona khiến lái tàu tử vong.

Nguyên nhân nào dẫn đến vụ va chạm?

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente cho biết sự cố máy tính đã khiến hệ thống an toàn trên đoạn đường sắt dài 63 km gặp trục trặc, buộc tất cả đoàn tàu trong khu vực tự động dừng lại.

Nhân viên cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc giữa các thị trấn Mora và Orgaz, gần Toledo, Tây Ban Nha, ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Sau đó, ADIF, công ty nhà nước quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha, chuyển sang điều khiển hệ thống bằng phương thức thủ công. Nhà chức trách quyết định cho phép đoàn tàu cao tốc Renfe tiếp tục chạy về phía nam, bất chấp tín hiệu đèn đỏ.

Theo ông Puente, một lệnh điều độ sai đã khiến đoàn tàu Renfe được phép tiếp tục hành trình mà không chịu bất kỳ giới hạn tốc độ nào. Trong khoảng thời gian từ 8h36 đến 8h52 sáng theo giờ địa phương, đoàn tàu chạy trở lại với tốc độ khoảng 200 km/h, trước khi đâm vào đoàn tàu Iryo đang dừng phía trước.

“Có tín hiệu đỏ cấm tàu di chuyển, nhưng đoàn tàu vẫn được phép tiếp tục hành trình”, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha nói trong cuộc họp báo hôm 28/10. “Đây là quyết định được đưa ra trong những hoàn cảnh khó lý giải”.

Sau phát biểu của ông Puente, công đoàn Tây Ban Nha CSIF kêu gọi Bộ trưởng Giao thông từ chức, đồng thời yêu cầu Chính phủ tôn trọng quá trình điều tra và nguyên tắc suy đoán vô tội đối với người phụ trách điều độ giao thông tại ADIF.

CNN cho biết đã liên hệ với Bộ Giao thông Tây Ban Nha để đề nghị bình luận. Ông Puente cho biết vụ việc sẽ được điều tra toàn diện.

“Hôm nay, Tây Ban Nha chìm trong tang thương. Cả đất nước đang chịu tang”, Thủ tướng Pedro Sánchez phát biểu tại hiện trường hôm 28/10, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với gia đình các nạn nhân.

“Trong cùng một năm, chúng ta đã phải hứng chịu hai thảm kịch nghiêm trọng liên quan đến đường sắt cao tốc”, Thủ tướng Sánchez nhắc lại vụ tai nạn ở Córdoba hồi tháng 1 làm hơn 40 người chết.

Thủ tướng Sánchez tuyên bố: “Nếu có sự sơ suất, điều đó sẽ được làm sáng tỏ. Nếu hệ thống an toàn có sai sót, chúng tôi sẽ xử lý một cách kiên quyết nhất”.

Thủ tướng Pedro Sanchez phát biểu tại sở chỉ huy sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc giữa các thị trấn Mora và Orgaz, gần Toledo, Tây Ban Nha, ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Hành khách bị hất tung lên không trung

Các hành khách nói với CNN rằng thời điểm xảy ra tai nạn vô cùng hỗn loạn. Nhiều người bị hất khỏi ghế, va vào nhau bên trong các toa tàu.

Một hành khách sống sót cho biết ba toa tàu bị hư hại đặc biệt nghiêm trọng.

“Một toa bốc cháy, ở toa khác có người mắc kẹt và khóc. Còn tại toa chính bị va chạm, có người bị vùi dưới đống đổ nát”, nữ hành khách từ chối tiết lộ danh tính kể lại.

Yoander, một hành khách 25 tuổi, nói: “Tôi đang ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi đã bị hất về phía những chiếc ghế phía trước”.

Lực lượng cứu hộ sử dụng cần cẩu để di chuyển toa tàu tại hiện trường vụ tai nạn ở Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

“Tôi bị va đập ở mặt và chân”, anh nói với phóng viên CNN tại hiện trường. “Tôi đang đau, nhưng vẫn có những người cần được giúp đỡ hơn tôi”.

Một phụ nữ đi trên tàu cao tốc Renfe cũng mô tả cảnh tượng kinh hoàng khi hành khách bị hất tung lên không trung.

Trao đổi với CNN, Patricia cho biết đoàn tàu đã dừng khoảng 20 phút trước khi tai nạn xảy ra. Hệ thống loa khi đó thông báo tuyến đường có mật độ tàu dày đặc.

“Sau đó, tàu chúng tôi khởi hành. Có lẽ chưa đầy ba phút sau thì va chạm xảy ra”, cô kể.

“Một số người bị hất tung lên không trung. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Một phần kết cấu của đoàn tàu khác đâm vào toa chúng tôi, dù toa của chúng tôi thậm chí không phải nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất”.

Theo cập nhật từ chính quyền khu vực Castilla-La Mancha, tàu Iryo chở 151 hành khách, còn tàu Renfe chở 393 người.

Nhà chức trách ứng phó ra sao?

Hàng chục xe cứu hỏa, cứu thương và cảnh sát nhanh chóng có mặt. Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha dựng lều dã chiến, triển khai chiến dịch khẩn cấp quy mô lớn.

Bộ Nội vụ cho biết hơn 500 nhân viên cứu hộ, 3 trực thăng và nhiều drone đã được huy động. Các lực lượng tích cực tìm kiếm trong đống đổ nát của những toa tàu trật ray, nghiêng đổ. Họ dùng xe buýt đưa người không bị thương nghiêm trọng rời hiện trường. Nạn nhân sơ tán gồm nhiều quốc tịch như Tây Ban Nha, Brazil, và Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có công dân nước này bị thương.

Lực lượng chức năng mở 4 văn phòng tại các thành phố để xác định danh tính nạn nhân, đồng thời kêu gọi người dân hiến máu tại Alcázar de San Juan, Ciudad Real và Toledo. Đến tối 28/10, công tác tìm kiếm vẫn tiếp diễn dưới đèn pha công suất lớn.

Thủ tướng Sánchez phát biểu: “Rõ ràng, trong cùng một năm, chúng ta đã phải hứng chịu hai thảm kịch nghiêm trọng liên quan đến đường sắt cao tốc”, nhắc lại vụ tai nạn ở Córdoba hồi tháng 1 làm hơn 40 người chết.

Tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha, ít nhất 64 người chết Hai đoàn tàu cao tốc va chạm tại Tây Ban Nha khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, nhiều toa trật bánh. Hành khách được sơ tán khi công tác cứu hộ khẩn trương triển khai.