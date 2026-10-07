Nguyên nhân Bắc Ninh hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cầu

Sở Xây dựng TP Bắc Ninh đã ban hành thông báo, từ ngày 5/10 đến hết ngày 30/10/2026, hạn chế giao thông đường thủy nội địa tại khu vực từ K48+800 đến K49+300 và từ K49+840 đến K50+100 đê hữu Cầu, thuộc phường Kinh Bắc.

Giao thông đường thủy được hạn chế theo hai khung giờ mỗi ngày là từ 7h -11h30 và 14h-17h. Ngoài các khung giờ hạn chế, phương tiện được lưu thông bình thường theo quy định và hướng dẫn tại khu vực.

Ảnh minh họa. (Nguồn: BTV).

Phạm vi hạn chế nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Cầu, nơi đang triển khai công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, bãi sông. Các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực trong thời gian hạn chế phải chấp hành đầy đủ hệ thống báo hiệu đường thủy, hướng dẫn của lực lượng điều tiết, khống chế giao thông và các yêu cầu về bảo đảm an toàn.

Việc tổ chức hạn chế giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện, người tham gia giao thông đường thủy và lực lượng thi công trong quá trình xử lý khẩn cấp sạt lở trên sông Cầu tại TP Bắc Ninh, tạo điều kiện để công trình triển khai đúng yêu cầu về an toàn và tiến độ.

Sở Xây dựng TP Bắc Ninh yêu cầu người điều khiển phương tiện chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không tự ý đi vào khu vực thi công. Các chủ phương tiện, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện thủy cần chủ động nắm bắt thông tin trước khi hành trình qua khu vực sông Cầu.

Ban Quản lý dự án xây dựng Kinh Bắc có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được chấp thuận; bố trí đầy đủ báo hiệu, cảnh giới và các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 cùng các cơ quan liên quan sẽ phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định hạn chế giao thông.

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