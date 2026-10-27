Nguyên nhân 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà

Phát hiện hai đối tượng ma túy lẩn trốn tại nhà trọ

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sáng 26/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp xác minh, truy tìm Nguyễn Đình Cường (SN 1993, trú thôn Lão Phú, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) và Bùi Văn Quyền (SN 1994, trú thôn Lão Phong, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng).

2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà suốt nhiều giờ.

Cường và Quyền là các bị can trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Hà Long và đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tổ chức xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng đang lẩn trốn tại căn nhà của bà Đoàn Thị Lan (SN 1979), ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa.

2 đối tượng tại cơ quan Công an.

Căn nhà này được Lang Thị My (SN 2004, trú thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa) thuê để ở từ giữa tháng 10/2026. My đã đăng ký cư trú theo quy định và có quen biết Cường, Quyền từ trước.

Khoảng 12h15 cùng ngày, lực lượng Công an đến căn nhà My thuê để triệu tập những người liên quan làm việc. Phát hiện tổ công tác đang làm việc với My, Cường và Quyền đang trốn trên tầng 2 lập tức trèo lên mái tầng thượng nhằm lẩn tránh.

Kiếm thu giữ trong vụ việc.

Khi bị phát hiện, truy đuổi và yêu cầu xuống làm việc, hai đối tượng không chấp hành mà sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm mang theo người cùng các mảnh kính vỡ, gạch vụn ném về phía lực lượng chức năng để chống trả, cố thủ trên mái nhà.

Huy động nhiều lực lượng, triển khai phương án vây bắt

Trước tình hình phức tạp, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, đề xuất huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Công an xã Hà Long cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức bao vây khu vực.

Theo cơ quan chức năng, địa điểm xảy ra vụ việc là căn nhà 3 tầng nằm giữa cánh đồng, xung quanh không có nhà ở hay công trình xây dựng. Lối tiếp cận vị trí các đối tượng cố thủ là cầu thang dẫn lên cửa tum, chỉ đủ cho một người chui qua, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và khống chế.

Bên cạnh đó, vụ việc thu hút đông đảo người dân địa phương theo dõi. Lực lượng chức năng phải triển khai phương án xử lý thận trọng, vừa tìm cách đưa các đối tượng ra ngoài, vừa bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và sự chỉ huy trực tiếp tại hiện trường của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các lực lượng phối hợp triển khai phương án vận động, thuyết phục Cường và Quyền bỏ vũ khí, chấp hành yêu cầu của cơ quan Công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trong quá trình đối thoại, hai đối tượng có biểu hiện hoang mang, tâm lý bất thường, nhiều lần la hét, thậm chí có hành động đe dọa tự sát. Trước tình huống này, lực lượng chức năng kiên trì vận động, tìm cách ổn định tâm lý, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Sau 9 giờ căng thẳng, đến khoảng 21h cùng ngày, Cường và Quyền đã hạ vũ khí, xin đầu thú. Cuộc vây bắt kết thúc an toàn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc đối với lực lượng chức năng và người dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cường và Quyền khai nhận đã mua ma túy từ TP Hải Phòng, sau đó đến khoảng 20h ngày 25/10, cả hai đến nhà trọ của My tại Thanh Hóa.

Đến sáng 26/10, ba người đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ các vật chứng liên quan, trong đó có hung khí được các đối tượng sử dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ bước đầu, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của các tội danh liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.