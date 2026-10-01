Nguyên nhân 12 tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng tối 30/9

Theo đó, cơn mưa bắt đầu từ khoảng 16h30 - 20h ngày 30/9, trong đó thời điểm mưa lớn nhất từ 17h - 17h45. Vũ lượng đo được tại trạm Hà Huy Giáp đạt 79,2mm, trong khi triều cường tại trạm Bình Triệu lên mức +1,59m, vượt báo động II.

Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu.

Mưa lớn trong thời gian ngắn cùng với triều cường đã khiến 12 tuyến đường xảy ra ngập nặng, gồm: Hồ Học Lãm, Tên Lửa, Phan Anh, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, song hành quốc lộ 22, Bà Triệu, Phan Huy Ích, Phan Văn Hớn và Nguyễn Văn Quá.

Trung tâm đánh giá, trận mưa chỉ trong 45 phút đạt vũ lượng 79,2mm, trong khi hệ thống cống hiện hữu được thiết kế với tần suất P = 5 năm, tương ứng 86mm trong 3 giờ và mức triều +1,32m.

Lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, kết hợp mực triều lên tới +1,5m, đã vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống cống hiện hữu, dẫn đến tình trạng ngập tại nhiều tuyến đường.

Nước ngập gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật cho biết tình trạng ngập trên đường Phan Huy Ích diễn biến nặng hơn so với những năm trước.

Nguyên nhân được xác định chủ yếu liên quan đến quá trình thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã tập kết chất thải nạo vét trong lòng tuyến kênh, làm thu hẹp dòng chảy. Khi xảy ra mưa lớn, nước dâng trong kênh và xâm nhập ngược vào tuyến cống, làm hạn chế khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước hiện hữu.

Qua kiểm tra, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật đã yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương thanh thải các chướng ngại vật trong lòng kênh, bảo đảm dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

Chủ đầu tư đã cam kết thực hiện. Trung tâm cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với Phòng Kiểm tra chuyên ngành - Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường và xử lý nghiêm nếu chậm khắc phục.

Ngoài tuyến Phan Huy Ích, việc triển khai một số dự án trên địa bàn cũng tác động đến khả năng tiêu thoát nước tại khu vực quận Gò Vấp cũ như dự án Cải tạo hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ.

Trước diễn biến mưa lớn kết hợp triều cường, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật đã triển khai các trạm bơm di động, cố định và cống kiểm soát triều được vận hành để tăng khả năng tiêu thoát, kiểm soát mực nước trên các tuyến kênh. Lực lượng chức năng cũng bố trí nhân sự phân luồng, cảnh báo, vớt rác và hỗ trợ người dân tại các điểm ngập.

Máy bơm di động, xe hút nước được tăng cường tại một số vị trí ngập cục bộ như: Chân cầu Ba Son, đường Lương Định Của, đường Bình Quới, Khu dân cư An Phú và đường R12, khu vực chân cầu Thủ Thiêm.

Đối với các điểm bị ảnh hưởng bởi thi công, Trung tâm phối hợp với Phòng Kiểm tra chuyên ngành - Sở Xây dựng kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục, bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 26 tuyến đường bị ngập do mưa, độ sâu phổ biến 10 - 30cm; 8 tuyến đường thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án trọng điểm, qua đó giải quyết dứt điểm 3 trong số 50 vị trí được xác định là ngập nặng, tức ngập sâu từ 30cm trở lên và kéo dài trên 30 phút. Ba vị trí được ưu tiên gồm đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quới và nút giao Quốc lộ 51 - Huỳnh Thúc Kháng. Tổng mức đầu tư 9 dự án hơn 7.150 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, 47 vị trí ngập nặng còn lại sẽ tiếp tục được xử lý theo kế hoạch thoát nước, chống ngập giai đoạn 2026 - 2030.

Viết Dũng