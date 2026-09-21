Nguyễn Ngọc Trân, nữ sinh viên của Đồng Tháp nhận học bổng 'Tinh hoa Khoa học' toàn phần

Nguyễn Ngọc Trân nhận học bổng "Tinh hoa Khoa học" toàn phần của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tại Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Trân đón nhận niềm vui đặc biệt khi được trao học bổng "Tinh hoa Khoa học" toàn phần. Trong số 12 sinh viên nhận mức học bổng cao nhất, Trân là nữ sinh duy nhất.

Với Trân, đây là một dấu mốc đáng nhớ ngay khi bắt đầu cuộc sống sinh viên. Sau những năm tháng miệt mài học tập ở quê nhà, em bước vào giảng đường đại học với một hành trang mới: Niềm tin, sự tự tin và động lực để tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn.

“Em cảm thấy rất vui và tự hào khi nhận được học bổng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình nỗ lực rèn luyện của em, đồng thời là nguồn sức mạnh tinh thần rất lớn đối với em và gia đình”, Trân chia sẻ.

Giá trị 320 triệu đồng của suất học bổng tương đương 100% học phí trong 4 năm học. Với một tân sinh viên, sự hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực, giúp Trân có thêm điều kiện tập trung cho việc học tập và nghiên cứu trong những năm đại học.

Học bổng cũng giúp Trân thêm tự tin khi bắt đầu một chặng đường hoàn toàn mới, nơi kiến thức rộng hơn, yêu cầu cao hơn và mỗi sinh viên phải chủ động hơn trong việc học.

Được biết, sau khi tốt nghiệp THPT, Trân lựa chọn ngành Thiết kế vi mạch của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Đây là lựa chọn xuất phát từ sự quan tâm của em đối với lĩnh vực công nghệ và những cơ hội phát triển mà ngành học này mang lại.

“Em chọn Thiết kế vi mạch vì nhận thấy đây là một ngành mũi nhọn, xu hướng công nghệ của tương lai và có rất nhiều cơ hội phát triển”, Trân chia sẻ.

Bên cạnh ngành học, môi trường đào tạo cũng là yếu tố khiến Trân lựa chọn ngôi trường này. Theo em, trường có thế mạnh lớn về khoa học cơ bản, đối với một ngành kỹ thuật chuyên sâu như thiết kế vi mạch, nền tảng kiến thức khoa học cơ bản vững chắc là điều rất cần thiết.

Trân hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Thiết kế vi mạch là lĩnh vực đòi hỏi sự tỉ mỉ, tư duy logic và độ chính xác cao. Người học phải dành nhiều thời gian cho máy tính, liên tục cập nhật kiến thức và rèn luyện khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp.

Chính những yêu cầu đó lại tạo cho Trân sự tò mò và mong muốn chinh phục. Điều khiến em đặc biệt hứng thú là việc có thể tích hợp hàng triệu, thậm chí hàng tỷ linh kiện trên một không gian vô cùng nhỏ bé nhưng vẫn bảo đảm hiệu năng vận hành cho cả một hệ thống.

Từ một học sinh quen với môi trường học tập ở tỉnh Đồng Tháp, Trân đang bắt đầu thích nghi với cuộc sống đại học tại TP. Hồ Chí Minh. “Điều đầu tiên em muốn thử sức ở giảng đường đại học là chủ động làm quen với môi trường mới, tham gia các hoạt động và câu lạc bộ để có thêm trải nghiệm, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về ngành học của mình”, Trân cho biết.

Từ trải nghiệm của bản thân, Trân muốn gửi đến các bạn học sinh Đồng Tháp thông điệp rằng: "Xuất phát điểm không quyết định tất cả. Xuất phát điểm không quan trọng bằng sự kiên định".

Theo Trân, học sinh cần xác định mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu, xây dựng tính kỷ luật và biết cân bằng giữa học tập với nghỉ ngơi. Em cho rằng nguyên tắc “học ra học, chơi ra chơi” giúp mỗi người sử dụng thời gian hiệu quả hơn; đồng thời duy trì tinh thần học tập lâu dài.

Trân cũng mong các bạn trẻ mạnh dạn vượt qua những định kiến về ngành nghề, hoàn cảnh hay khả năng của bản thân để theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích. Khi đã xác định được mục tiêu, điều quan trọng là phải kiên trì và không ngừng hoàn thiện chính mình.

Hành trình của Nguyễn Ngọc Trân từ một nữ sinh ở Đồng Tháp đến giảng đường đại học và nhận học bổng toàn phần không chỉ được nối dài bằng những con số về thành tích. Đằng sau mỗi cột mốc là quá trình nỗ lực, tự học và ý thức về con đường mình lựa chọn.

Giờ đây, Trân đã chính thức trở thành sinh viên ngành Thiết kế vi mạch. Suất học bổng Tinh hoa Khoa học là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, đồng thời mở ra một chặng đường mới để Trân tiếp tục học tập, nghiên cứu và từng bước hiện thực hóa ước mơ trong lĩnh vực công nghệ.